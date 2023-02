Shock en la farándula: Austin Butler, actor que dio vida a 'Elvis', termina en el hospital

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Durante el pasado 2022, se estrenó la película biográfica del rey del rock, Elvis Presley, y el actor elegido para desempeñar semejante papel fue Austin Butler, quien saltó a la fama tras aparecer en proyectos como Zoey 101 y I Carly, donde interpretó el papel de un aspirante a cantante, que en realidad no tenía talento suficiente para dicho empleo; sin embargo, las realidad del histrión era muy distinta.

Como algunos sabrán, Austin ha sido sumamente alabado por su interpretación de 'Elvis', sin embargo, parece ser que hizo un esfuerzo sobrehumano para cumplir con el trabajo, puesto recientemente, el actor, de 31 años, reveló para la revista People que terminó en el hospital ni bien terminó el rodaje: "Terminé en la sala de emergencias, pasé una semana en la cama antes de pasar a otro proyecto".

Butler declaró para la revista Britsh GQ que todo ocurrió al día siguiente de que terminó el rodaje, alrededor de las 4:00 horas de la madrugada, cuando comenzó a sentir un dolor insoportable, por lo que tuvo que ir de urgencias a un hospital: "Mi cuerpo comenzó a apagarse el día después de que terminé 'Elvis'". Aunque el dolor que sintió fue similar al de una apendicitis, lo que en realidad pasó fue que Butler contrajo un fuerte virus.

Cabe señalar que esta no fue la única factura que la vida le pasó por encarnar al rey del rock, ya que, en la misma entrevista a People, Austin reveló que enfrentó grandes problemas al interpretar la canción Never Been to Spain, al grado en el que terminó por perder la voz: "Hicimos muchas tomas. Y en cierto punto, simplemente perdí la voz. Entonces me tomé un descanso vocal por un par de días y pude regresar".

Aunado a esto, Austin ha sido duramente criticado por la audiencia, debido a que, aunque ya pasaron varias semanas del cierre de rodaje de Elvis, el actor aún continúa hablando con el acento sureño que caracterizó al cantante; sin embargo, el propio Butler ya ha dejado en claro que intenta imitar al rey del rock, lo que en realidad ocurre es que no puede deshacerse del acento porque lo practicó demasiadas veces.

Fuentes: Tribuna