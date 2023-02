Terror en Televisa: Livia Brito confiesa que fue abusada por famoso exnovio: "Me llegó a pegar"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica actriz cubana Livia Brito, quien este 2023 confirmó su retiro de Televisa luego de 13 años en sus filas, de nueva cuenta logró generar un fuerte revuelo en los medios de comunicación debido a que acaba de confesar que sufrió abuso sexual, psicológico y físico de parte de una famosa expareja. En el programa La Entrevista con Yordi Rosado, la famosa culpó de este delito a su exnovio Danny Frank.

La estrella originaria de La Habana, Cuba, recordó que mientras era novia del cantante colombiano no tenía ojos para otro hombre en la tierra pues estaba perdidamente enamorado de él y admitió que fue muy difícil tomar la decisión de dejarlo luego de pasar 11 años juntos, incluso cuando ya sufría violencia: "Duré 11 años con Danny Frank y tuve muchos problemas porque él era alcohólico", reconoció Livia al borde del llanto.

Llegaba a las 6 de la mañana hasta el tope, borrachísimo y a fuerza quería hacer el amor y o estaba extremadamente cansada, llegó al punto de violarme".

La protagonista de la empresa de San Ángel, cuyo primer proyecto fue Triunfo del amor en el año 2010 , explicó que el salsero la obligaba a tener intimidad con él e incluso hasta llegó a golpearla con tal de cumplir sus deseos: "Yo ponía clavos en la parte de debajo de la puerta para que él no pudiera entrar. En esa época era edecán. Él me decía que la mujer le tenía que dar sexo al marido. Yo le decía que me dejara descansar... yo me tenía que levantar a las seis y él llegaba a las cinco".

Livia, quien ha protagonizado las novelas Muchacha italiana viene a casarse, Médicos, línea de vida, La Desalmada y Mujer de nadie, también dijo que Danny la violentó psicológicamente y recordó los insultos que usaba para ofenderla: "Él me decía que yo no servía para un cu..., así me decía. 'Tú no sabes cocinar, no sirves para esto, no sabes hacer nada’. Fue un proceso de violencia psicológica muy fuerte y yo no sabía cómo salirme de ahí'".

Era una violación, literal. Él me llegó a pegar para tener sexo conmigo, me llegó a pegar, lo que pasa es que yo a veces me callo muchas cosas".

La famosa de 36 años confesó que terminó su relación con el nacido en Cali, Colombia, hasta que alcanzó la independencia financiera pues no tenía a dónde irse y admitió que pese a todo el dolor que le causó este personaje, ella lo amo con intensidad pues fue su primer novio. Asimismo admitió que se dio cuenta que estaba siendo engañada por Frank luego de que este viajara a su país y negó que alguna vez le haya sido infiel como todos piensan.

Brito, quien se mantendrá alejada de la actuación para cumplir su sueño de convertirse en madre, relató que su romance con Danny duró más de una década pero en esos años hubo varias rupturas y fue ahí cuando ella tuvo amoríos con otros hombres. Además manifestó que se siente tranquila de lo que hizo y dijo que no piensa dar explicaciones a nadie: "Yo digo '¿para qué voy a hablar, para que voy a decir? prefiero que digan lo que quieran, al final yo sé lo que pasó en realidad, yo sé lo que viví".

