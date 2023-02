Tras 13 años en Televisa y retiro de novelas, Livia Brito comparte dolorosa noticia entre lágrimas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La controversial estrella cubana Livia Brito, quien comenzó su carrera en Televisa hace 13 años, fue la más reciente invitada al programa de YouTube La Entrevista con Yordi Rosado y aquí aprovechó para hablar de su vida privada como nunca antes lo había hecho. De hecho la protagonista de telenovelas acabó rompiendo en llanto al recordar un duro momento que vivió cuando aún residía en Cuba.

La famosa actriz, quien realizó su primer melodrama para la empresa de San Ángel en el año 2010 y se trató de Triunfo del amor del productor Salvador Mejía, le contó al experimentado conductor que ella y su hermana llegaron a vivir sin sus padres en el país caribeño debido a que ellos viajaron a México en busca de una mejor vida debido a la precaria situación que se vive en ese lugar: "Se vino a trabajar con Televisa, vinieron buscando una mujer vida, es lo que quieren todos los cubanos"

En aquel entonces su papá era actor y taxista y había conseguido empleo en Televisa. De este modo la intérprete de novelas como Abismo de pasión, Muchacha italiana viene a casarse, La Piloto, Médicos, línea de vida y La Desalmada se quedó solo con su hermana en Cuba viviendo con unos tíos: "Nos quedamos allá solitas y recuerdo que a mi hermana le dio estafilococo, que es una enfermedad que te da en el cerebro".

Livia lloró al recordar la enfermedad de su hermana

Livia, quien anunció su retiro de la actuación luego de finalizar las grabaciones del melodrama Mujer de Nadie, se conmovió hasta las lágrimas al recordar aquella dura época y se disculpó con Yordi diciéndole que estaba más sensible que de costumbre por las hormonas que está tomando para salir embarazada. "Psicológicamente (mi hermana) tuvo un trauma por esta bacteria, se fue, la tuvieron que internar, estuvo bastante delicada", relató la cubana.

La exnovia de Said P, que fue detenido con droga, armas y dinero la semana pasada, no pudo contener el llanto al recordar la angustia que vivió en aquel momento siendo apenas una niña: "Yo estaba en la escuela, viendo por la ventana, y yo decía: '¿Por qué mi hermana está así? ¿Por qué no estamos juntos? ¿Por qué no somos una familia normal? ¿Por qué mis papás tienen que estar en otro lugar y por qué mi hermana...?".

Ya para cerrar el tema, Brito enfatizó en que ella sí tuvo una infancia feliz, sin embargo, le costó mucho entender lo que vivía su hermana en ese momento: "Yo estaba muy chiquita, yo no entendía el proceso que ella estaba pasando, con terapeutas, medicamentos, psiquiatras, yo no entendía, se ponía agresiva, tenía delirios de persecución, afortunadamente ahora ya está bien", finalizó la intérprete de 36 años.

Mira a partir del minuto 17:00

Fuente: Tribuna y YouTube Yordi Rosado