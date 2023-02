Adiós Televisa: Tras dejar a Erik Rubín, Andrea Legarreta abandona 'Hoy' y halla empleo en otro país

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Andrea Legarreta de nueva cuenta logró provocar tremendo revuelo en las redes sociales debido a que luego de su repentina separación de Erik Rubín, ahora anunció que ella y sus dos hijas Mía y Nina Rubín abandonaron México. Sí, la también actriz de 51 años dejó los foros de Televisa y la conducción del programa Hoy para irse a trabajar al extranjero.

Como se recordará, fue el pasado miércoles 22 de febrero que la conductora estelar del Canal de Las Estrellas y el músico mexicano anunciaron que tenían al menos 5 meses separados y aclararon que no había ningún problema entre ellos. No obstante, las especulaciones de un supuesto amorío de Erik con Apio Quijano y con Melissa López no han parado pese a que el cantante y sus compañeros de los 90's Pop Tour ya salieron a desmentirlo.

Mientras siguen los rumores de que el intérprete de Princesa Tibetana engañó a Andrea, ella ha preferido enfocarse en salir adelante y hace algunas horas mostró que salió del país para trabajar en Bogotá, Colombia. ¿Legarreta se muda definitivamente al extranjero? No, en realidad la conductora está allá solo por un par de días ya que ella y sus dos herederas se encuentran grabando un comercial.

Desde hace años Andy y las adolescentes de 17 y 15 años respectivamente son imagen de una famosa marca de shampoo y eventualmente acuden a tierras colombianas para grabar los promocionales. Hace algunas horas a través de su cuenta oficial de Instagram, la estrella de telenovelas como ¡Vivan los niños! compartió una preciosa selfie donde aparece posando con las bellas Nina y Mía y las tres lucen más fabulosas que nunca.

Trabajando con mis amores", escribió Andrea.

En la imagen se puede ver a madre e hija posando con el cabello perfecto y luciendo atuendos en tonos muy claros frente a los rayos del sol. Como era de esperarse, la publicación se llenó con más de 244 mil Likes de forma inmediata y decenas de personalidades del medio como Maribel Guardia, Tania Rincón, Karla Díaz y hasta el propio Erik reaccionaron a la imagen. Hasta el momento se desconoce cuándo volverá Legarreta a Hoy pero ella había dicho que su ausencia solo sería por un par de días.

