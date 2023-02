Katy Perry rompe en llanto en plena transmisión de 'American Idol' y hace inesperada declaración

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Katy Perry es una estrella pop cuya carrera estuvo en auge durante la primera y la segunda década del 2000. Sus canciones con pegajosas melodías y temas como la autosuperación no dejaban de triunfar en las listas de la música más escuchada en Estados Unidos y el mundo entero. Actualmente, la famosa se encuentra desempeñándose como juez del afamado reality show, American Idol, donde la noche del pasado lunes, 27 de febrero, sacudió a sus fans tras mostrarse ahogada en llanto.

Los hechos ocurrieron después de que un joven, de 21 años, identificado como Trey Luois subió al escenario para interpretar el tema, Stone, misma que cantó a la perfección, tanto fue así que la cantante de The one that got away, como sus compañeros Lionel Richie y Luke Bryan se levantaron de sus asientos para aplaudir junto con el resto del público; sin embargo, la conmoción llegó después de que el joven terminó de cantar.

Resulta ser que los jueces le preguntaron a Luke, por qué canta, a lo que él, lejos de dar una respuesta genérica como que ama la música, dijo algo que sacudió a la audiencia: Era sobreviviente de un tiroteo masivo: "Yo vengo de Santa Fe, Texas y en mayo del 2018 un tirador entró a mi escuela, yo estaba en la sala de arte número 2 y él disparó en la sala dos. Perdí muchos amigos, ocho estudiantes fueron asesinados, dos maestros también y realmente me volví un hombre negativo. Santa Fe la pasó mal desde el 2018".

Katty Perry llorando en 'American Idol'

Los jueces se mostraron conmocionados ante dicha respuesta, pero quien estaba más impactada fue la intérprete de Roar, quien ahogada en llanto, lanzó una cruda crítica a Estados Unidos: "Nuestro país nos ha fallado, eso no está bien, deberías estar cantando porque amas la música no porque tuvieras que pasar por esa mier... no tenías que perder a ocho amigos. Espero que le recuerdes a las personas que tenemos que cambiar porque ¿sabes? También me asusta, tenemos que cambiar".

Como era de esperarse, las declaraciones de Perry causaron gran conmoción entre la audiencia de American Idol, quienes no tardaron en convertir en tendencia el nombre de la cantante, en Twitter y otras redes sociales. Cabe señalar que los tiroteos masivos se han convertido en un gran problema para Estados Unidos, donde hasta el 16 de febrero del presente año se han registrado 72 ataques armados en lugares públicos.

