Livia Brito impacta a Televisa al revelar infierno que vivió con Said P, detenido con drogas y armas

Ciudad de México.- La polémica actriz cubana Livia Brito, quien lleva 13 años en las filas de Televisa y que este 2023 anunció su retiro temporal de las novelas, de nueva cuenta logró causar revuelo con sus declaraciones y es que en la reciente entrevista que dio a Yordi Rosado habló como nunca de su vida privada. La famosa dejó sin palabras a sus seguidores al recordar el infierno que vivió al lado de su exnovio Said P.

Como se recordará, el cantante y actor mexicano fue arrestado en la CDMX la semana pasada en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, y se informó que al momento de la detención estaba en posesión de drogas, armas largas y cortas y millones de pesos en efectivo, así como automóviles y motocicletas. Al momento del arresto, Livia no quiso hablar y solamente dijo que ella tenía años sin saber de él.

Said fue detenido hace una semana

La protagonista de telenovelas como Muchacha italiana viene a casarse, La Desalmada y Mujer de nadie mantuvo una relación con Said desde el año 2016 hasta el 2019 y siempre estuvieron en medio de polémicas. Una de ellas era que presuntamente el ahora detenido era bisexual. Luego de años callando, este pasado domingo Brito dio una entrevista exclusiva al programa de YouTube La Entrevista con Yordi en la que contó lo mal que la pasó con el mexicano.

¿Tú tuviste una relación complicada con Said 'El Caballero Urbano'?", preguntó el conductor.

La intérprete de 36 años admitió que sí fue muy complicado estar con el exparticipante de Guerreros 2020: "Fue una relación de las más complicadas que yo he tenido un mi vida, me desgastó psicológicamente muchisisisísimo... lo digo desde mi punto de vista, a mí me dañó psicológicamente... yo creo que atraemos los traumas de la infancia y yo creo que se refleja en las parejas que tenemos, yo creo que es muy importante ir a terapia".

Livia bajó de peso para complacer a Said

Esas parejas nos hacen recordar lo que traemos atrás, porque es lo que conocemos, son maltratos psicológicos, físicos, maltratos en la cotidianidad, golpes y lo revivimos y queremos parejas que nos recuerden eso", expresó.

Livia admitió que ha estado "de pareja en pareja" porque le tiene "miedo a la soledad" y aseguró que está tomando terapia para reparar esta situación: "Lo que me pasó con Said es que dejé de ser yo, dejé de existir por completo, yo temblaba", dijo conmovida. La también modelo cubana contó que ella sabía de las infidelidades de Said pero en lugar de acabar su noviazgo, prefería intentar parecerse a las amantes del cantante.

Así lo contó entre lágrimas: "Yo lo sabía, no por intuición, y bajé de peso, yo sabía que me engañaba con chavitas flaquitas, modelitos y decía 'igual y no le gusta cómo soy', yo quería llegar a ser la persona perfecta para él para que no me engañara". Brito confesó que al tiempo se dio cuenta que ella no era el problema y ahí fue cuando comprendió que debía salir de ahí: "Tienes que sentirte completa para atraer a una persona completa", relató al borde del llanto.

Mira a partir del minuto 1:23:00

Fuente: Tribuna y YouTube Yordi Rosado