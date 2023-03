Mhoni Vidente: Horóscopos hoy 28 de febrero; predicciones de amor, dinero y salud para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mes está por concluir y para que tengan un excelente cierre, Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los espectáculos, te comparte los horóscopos de hoy, martes 28 de febrero del 2023, en los que encontrarás las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡No te pierdas los mensajes y sorpresas que el Universo tiene para ti!

Aries

Querido Aries, este ha sido un mes muy complicado para ti, principalmente porque dejaste en el pasado a una persona que querías, con la que veías una oportunidad de amor. Tranquilo, marzo será mucho más noble con tu corazón y tus deseos.

Mhoni Vidente te comparte los horóscopos de hoy, martes 27 de febrero. Foto: Internet

Tauro

Unas vacaciones no te caerían nada mal, querido Tauro, ya que andas muy estresado por temas de trabajo y pagos de tarjetas. Eso sí, antes de organizar tu salida debes revisar bien que todas tus cuentas estén ordenadas, o sufrirás más que gozar.

Géminis

La gente nacida en el signo de Géminis recordará a febrero como un mes de muchos cambios, pero también de mucho aprendizaje. Los astros recomiendan que prendan una vela blanca en este último día del mes para despedir todo lo bueno desde el agradecimiento.

Cáncer

Estas pasando por un duelo amoroso, y si bien el final no estuvo lleno de drama ni de odio, es válido que te sientes a llorar contigo mismo. Busca a tus amigos, habla con ellos de las cosas que te duelen y que deseas dejar atrás; poco a poco volverás a brillar.

Leo

Es posible que un proyecto que tienes en mente no salga como lo planeaste desde el inicio, por lo que te sentirás un poco frustrado en este fin de mes. Recuerda que nada malo es eterno y que de todo puedes aprender.

Virgo

En temas de trabajo, querido Virgo, todo marchará muy bien para ti en este cierre de febrero. Quizá debas analizar una nueva propuesta laboral, pero la realidad es que sea cual sea tu decisión, todo marchará a la perfección.

Libra

La persona que te gusta no está segura de si seguir con el romance, ya que tiene miedo de dar un paso grande y que este sea errado. Si en verdad la quieres, ten paciencia, pero si no, sigue tu camino y busca tu felicidad.

Escorpio

Quiero Escorpio, este día es perfecto para que te dediques a tus sueños; ya sea con un pequeño paso, o busques convocatorias que te acerquen a lo que quieres lograr. Decreta en positivo, porque tienes una energía bárbara.

Sagitario

No es malo que te emociones con gente que no conoces, lo malo es que no aprendas y que sigas idealizando a las personas con detalles mínimos, al grado de que dañe tus emociones y salud mental. Si no atiendes eso con profesionales, el sufrimiento seguirá.

Capricornio

Cuando tengas miedo del futuro, querido Capricornio, acércate a un árbol y pídele que te abrace y te comparta de su fuerza. Aunque no lo creas, eres más fuerte de lo que pareces, y no hay nada que te frene. Febrero se va junto con una mala experiencia.

Acuario

Finalmente te despides de una persona que te hizo mucho daño en el pasado, querido Acuario. Si bien puede parecer que no te dejó nada bueno, la realidad es que aprendiste mucho. Date tiempo, solo así verás qué pasó en realidad.

Piscis

Piscis, en este mes, tendrás que dejar atrás todos los miedos que te frenan para alcanzar tus sueños. Ya tentaste terreno, ya analizaste cuál es tu realidad y el siguiente paso es caminar, lento, pero seguro; solo así llegarás a tus metas.

Fuente: Tribuna