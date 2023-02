Salió del clóset: Tras unirse a Chapoy y retiro de Televisa, exconductor de TV Azteca vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien desde hace 25 años se integró a las filas de Televisa y que meses atrás anunció su retiro definitivo del mundo del espectáculo, sorprendió a todo el público debido a que este martes 28 de febrero reapareció en el programa Hoy y habló de los delicados problemas de salud que enfrentó recientemente. Se trata del controversial Juan José Origel, quien presumió que ya está recuperado luego de haber sido sometido a una cirugía de corazón.

Pepillo formó parte del elenco original de Ventaneando en los años 90 junto a Pati Chapoy, Martha Figueroa y Pedro Sola, sin embargo, en 1997 los traicionó y abandonó la televisora del Ajusco para mudarse a las filas de San Ángel. En esta nueva empresa el originario de León, Guanajuato, ha destacado por su participación en programas de espectáculos como La Botana, La Oreja y también conduciendo la sección de espectáculos del matutino Hoy.

Pese a que en un inicio Pati le tomó rencor por haberla abandonado y traicionado con la competencia, ahora Juan José ha podido regresar al foro de Ventaneando para celebrar los aniversarios. El también actor de 75 años había dicho que quería dejar su carrera en la televisión durante las primeras semanas del 2023, asegurando que se hartó "de la hipocresía" y que además prefería dejar las cámaras a tiempo antes de "dar lástima".

Pepillo volvió a 'Ventaneando'

Lastimosamente Pepillo no pudo cumplir este deseo debido a que cayó al hospital tras ser diagnosticado con arritmia cardíaca, enfermedad que lo tuvo que casi al borde de morir. Así lo confirmó el mismo conductor en una entrevista exclusiva con el programa Hoy: "Me operaron y la verdad que me siento, apenas van dos semanas y ya estoy aquí en México, ya no traigo ni el parche", expresó mientras mostraba la cicatriz de la cirugía a la que fue sometido en León.

Hasta la cicatriz me cerró bien", agregó.

El querido presentador guanajuatense confesó que se dio cuenta que tenía problemas en el corazón luego de presentar síntomas como mareo: "Estaba tan bajo (de pulsaciones) que el doctor me dijo que si porqué no me había desmayado o caído, de como estaba de mal". Asimismo, Juan José reconoció que temió por su vida tras caer en cama pero dijo sentirse agradecido con esta nueva oportunidad de vida, por lo que incluso ya volvió a trabajar a su programa Con Permiso.

A la hora que me dijeron que lo que necesitaba era un marcapasos, pensé 'en un rato te puedes ir', hay operaciones muy delicadas y la verdad sí me asusté".

