Se divorció: Tras 12 años retirado de Televisa, galán deja las novelas y reaparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de telenovelas, quien ha permanecido 12 años retirado de Televisa y que hace una década vivió un polémico divorcio, sorprendió a todos los televidentes debido a que este martes 28 de febrero regresó al programa Hoy con una fuerte noticia. Se trata del querido actor Aarón Díaz, quien realizó su último proyecto en el Canal de Las Estrellas desde 2011 y se trató del melodrama Teresa.

El originario de Puerto Vallarta, Jalisco, realizó su debut en la televisora de San Ángel a inicios de los 2000's actuando en el melodrama El Juego de la Vida y luego llegó a otras grandes producciones como Clase 406, Corazones al límite, Barrera de amor, Lola, érase una vez, por mencionar algunos. El también cantante y modelo de 40 años tuvo un controversial romance con la actriz Kate del Castillo que terminó en divorcio durante el año 2012.

La hija de don Eric del Castillo ha llegado a confesar que jamás quiso estar casada con Aarón ya que ella era divorciada pero accedió a tener la boda porque era sueño de él y de sus padres: "El rompimiento con Aarón fue muy duro, pero fue algo que decidimos juntos", contó. Hace una década Díaz emigró a Estados Unidos y se unió a las filas de Telemundo donde consiguió grabar varios proyectos como Santa Diabla, El Talismán y Betty en NY.

Además como no cuenta con contrato de exclusividad, Díaz también pudo hacer su debut en TV Azteca dando una entrevista exclusiva al matutino Venga la Alegría en TV Azteca. Hace unos meses durante la presentación de su nueva serie Toda la Sangre para la plataforma StarzPlay, el galán de telenovelas dijo que no está cerrado a volver a actuar en México pero dijo que espera regresar con un proyecto realmente atractivo:

Todo el tiempo llegan cosas pero hasta que llegue la correcta... Si no me atrae no puedo hacer mi trabajo bien entonces necesito hacer algo que me apasione y cuando llegue no importa en qué plataforma o género sea", contó.