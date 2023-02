Tras haber trabajado juntos, Sebastián Rulli exhibe a dos actores y sacude a Televisa

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- En el año 2002, Televisa estrenó Clase 406, una adaptación de la exitosa telenovela colombiana, Francisco el matemático. Dicho melodrama fue producido por Pedro Damián y ayudó a cimentar las bases de lo que sería Rebelde años después, ya que en él aparecieron varios actores de la novela protagonizada por Maite Perroni, entre los que se puede mencionar Poncho Herrera, Christián Chávez, Anahí, Grettell Valdez y Dulce María.

Pero los anteriormente mencionados no fueron los únicos talentos que aparecieron en la telenovela juvenil, ya que Sebastián Rulli también formó parte del elenco, aunque él se unió hasta la segunda temporada de la telenovela. Si bien, ya pasaron más de 20 años de que se estrenó este show de televisión, esto no evitó que el actor de origen argentino reaccionara de manera positiva a su reencuentro con dos actores del elenco de Clase 406.

Elenco de 'Clase 406'

Resulta ser que, el pasado lunes, 27 de febrero, el novio de Angelique Boyer se reunió con Poncho Herrera, quien dio vida a 'Juan David Rodríguez Pineda' y con Tony Dalton, quien apareció como el villano del melodrama, interpretando a 'Dagoberto 'Dago' García'. Según información de la cuenta oficial de Instagram de Rulli, la reunión ocurrió en Los Ángeles, Estados Unidos, es decir, muy lejos de Televisa.

Sebastián Rulli se manifestó feliz de reencontrarse con sus compañeros de casting, de quienes se confesó fan, al mismo tiempo que reconoció el gran talento y trabajo que ambos han hecho a lo largo de sus carreras: "Aquí me pueden ver como un fan feliz. El esfuerzo y el empeño en esta carrera es solo un complemento al enorme talento que se cargan estos grandes amigos y actores. No saben la alegría que me dio este reencuentro".

Sebastián Rulli se reencuentra con Poncho Herrera y Tony Dalton

Créditos: Instagram @sebastianrulli

Posteriormente, el actor de Vencer el Pasado y Los ricos también lloran, bromeó afirmando que, pese a que ya pasaron 21 años de que los tres se conocieron, aún lucen exactamente igual que en el año 2002; finalmente, Rulli cerró su mensaje felicitando a sus compañeros de actuación y deseó volver a trabajar con ellos en algún momento: "Felicidades por sus logros Poncho Herrera y Tony Dalton. Sigan creciendo y llenando las pantallas con esos inolvidables personajes que forjan en cada proyecto (...) Ojalá tenga la fortuna de volver a trabajar con ustedes en algún momento".

