Tras unirse a TV Azteca y 13 años retirada de Televisa, actriz reaparece en 'VLA' y hunde a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien se fue a trabajar a TV Azteca y pasó al menos 13 años desaparecida de Televisa, dio un duro golpe al rating del programa Hoy debido a que la mañana de ayer lunes 27 de febrero apareció en Venga la Alegría. Se trata de la mexicana Aracely Arámbula, quien se confesó ante las cámaras del matutino sobre cómo está su corazón y admitió estar muy enamorada.

La también cantante y modelo nacida en Chihuahua saltó a la fama gracias a la televisora de San Ángel apareciendo en melodramas como Prisionera de amor, Acapulco, cuerpo y alma, Cañaveral de pasiones y Soñadoras además de que en 2009 condujo el programa Todo Bebé. Sin embargo, se quedó sin contrato de exclusividad y luego se fue a trabajar a Telemundo actuando en las series La Patrona y La Doña.

Durante en el 2021 'La Chule' firmó su primer contrato con la televisora del Ajusco para cantar en Las Mañanitas a la Virgen y además le pidieron que amenizara un segmento del especial de Fin de Año. También dio entrevistas a Pati Chapoy en Ventaneando y VLA, pero el año pasado se reintegró al Canal de Las Estrellas protagonizando el remake de La Madrastra al lado del galán chileno Andrés Palacios y el proyecto fue todo un éxito.

Aracely estuvo en 'Hoy'

Pero durante la mañana de ayer lunes 27 de febrero Aracely les dio un duro golpe debido a que apareció dando una entrevista exclusiva ante las cámaras de Venga la Alegría. Los reporteros de esta emisión captaron a la intérprete chihuahuense llegando a la celebración de cumpleaños de doña María Victoria y esta fue su reacción: "Oye yo no sabía que iba haber prensa", dijo impresionada y luego expresó sus deseos para la primera actriz.

Le deseo larga vida con salud, infinitas bendiciones mi María preciosa, que cumpla muchos años más con nosotros, la queremos mucho", dijo.

Asimismo, Arámbula contó cuál es la salud de la intérprete de 96 años: "Ella está muy bien, me escucha perfecto por teléfono, la verdad es que me da mucho gusto". Posteriormente dejó claro que es fan de VLA ya que le envió un saludo a todo el elenco: "Saludos a Venga la Alegría, mi Pato precioso, a Laurita, a Anette preciosa, a todos les mandamos besos". De su expareja Luis Miguel no quiso decir nada y esto respondió cuando el reportero le preguntó si estaba abierta al amor:

Andamos muy enamorados. El corazón está bien, está ilusionado", contestó Ara.

