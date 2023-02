"Viejo para protagonista": Tras sacarlo del clóset, destrozan a galán de Televisa por nueva novela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de ser elegido como el protagonista de la nueva telenovela para Televisa y Univisión, un famoso actor responde a críticas pues algunos lo señalan de verse demasiado viejo para el papel, en donde hace pareja con una actriz 12 años menor que él. Se trata de David Zepeda, quien dará vida a 'Ángel' en Pienso en ti, melodrama en el que comparte créditos con Dulce María, quien interpretará a 'Emilia'.

Aunque la historia del melodrama producido por Carlos Bardasano, y que se estrenará el próximo lunes 13 de marzo a las 20:30 horas, promete envolver a la audiencia es un integrante del elenco quien está recibiendo críticas bastante duras. La premisa aborda la historia de una joven cantante (Dulce María) que lucha contra su madre para alcanzar su mayor sueño: triunfar en la música. Cuando 'Emilia' conoce a 'Ángel' (David Zepeda), quien es su ídolo, encuentra la fuerza para seguir avanzando.

Estallan las críticas contra David Zepeda

Luego del primer vistazo de la telenovela, usuarios en redes sociales comenzaron a opinar, asegurando que David Zepeda ya no aparentaba la edad que su personaje tendría que tener para ser pareja de Dulce María. Cabe recordar que el sonorense tiene 49 años y la exintegrante de RBD tiene 37. Luego de que la prensa haya incluso hasta sacado del clóset a Zepeda, asegurando que era bisexual y que sostuvo un presunto romance con un estilista, ahora él enfrenta críticas por su edad.

"Chavorruco", "por Dios, Zepeda parece su papá", "ya está viejo para protagonista", "este la sigue haciendo de jovencito", "me hubiera gustado otro actor", "¿que ya no hay más actores?", fueron algunos de los comentarios en redes sociales. Y en su encuentro con reporteros en el aeropuerto de la CDMX, Zepeda respondió claro y contundente a los que le envían malos comentarios por su apariencia de acuerdo al rol que interpreta.

Como todo un profesional, hizo frente a las críticas respondiendo: "No he escuchado nada de eso, yo me dedico a trabajar, a hacer proyectos gracias a Dios, con los productores que confían en mí, historias que conmueven, personajes completos, interesantes, ese es mi trabajo y objetivo", resaltó. Además, aseguró que no lee los comentarios en redes, pues sabe que nada bueno le deja estarse llenando de críticas.

Fuente: Tribuna