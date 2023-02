Chapoy lo hundió: Tras volverse mujer y 11 años en TV Azteca, querido conductor abandona 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico conductor y comediante, quien tiene más de 11 años en las filas de TV Azteca y que hace un tiempo tuvo un fuerte pleito con Pati Chapoy, dejó sin palabras a la audiencia de Venga la Alegría debido a que este viernes 3 de febrero volvió a abandonar el programa. Se trata de Carlos Alberto Pérez, también conocido como 'El Capi', quien se volvió famoso gracias a su primer programa Échele primo en Aguascalientes.

En 2011 el querido conductor dio el salto a la televisora del Ajusco en la CDMX y comenzó su carrera siendo discípulo de la líder del programa Ventaneando, luego fue reportero de los desaparecidos programas Los del 7 y Deberían estar trabajando y además de que luego trabajó por un año en El Hormiguero MX. Fue hasta el 2014 que se integró a VLA en reemplazo de Mauricio Mancera, que dejó la emisión para irse de misionero.

Hace unos años 'El Capi' se metió en tremendo problema con Pati Chapoy, pues ella y todo el equipo de Ventaneando lo destrozaron en vivo por hacerle una broma "de mal gusto" a Laura G: "Yo no estoy de acuerdo, me da la impresión de que ni su productor ni la gente que trabaja en 'Venga la Alegría' saben de la unidad de género que tenemos en televisión Azteca, donde entre otras cosas se checa el que no exista ese tipo de 'bullying' y acoso laboral", dijo la periodista.

En ese momento tanto el conductor, quien se ha vestido de mujer para sketches de comedia, y Laura dijeron que no había ningún problema entre ellos y señalaron que de ninguna forma se trató de bullying. A lo largo de esta semana Pérez estuvo ausente del programa VLA en varias ocasiones y esto desató la preocupación de miles de televidentes, quienes creen que él es el "único conductor" que tiene chispa del matutino.

De hecho este viernes 3 de febrero el esposo de la influencer 'Hola Enfermera' nuevamente salió del aire y no apareció con el resto de presentadores de Venga la Alegría (Pato Borghetti, Anette Cuburu, Sergio Sepúlveda, Kristal Silva y Mauricio Barcelata). Hasta el momento se desconoce cuál es la razón por la que 'El Capi' no se presentó a trabajar al matutino, pero por sus historias, se cree que estaría realizando un proyecto fuera de las instalaciones del Ajusco.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria