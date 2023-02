Enfermó y alistó su muerte: Tras llegar a 'VLA', actor de Televisa se despide y revela última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor y comediante de Televisa, quien tiene 50 años de experiencia en la industria del entretenimiento, anunció el fin de su carrera este viernes 3 de febrero y reveló cuál es su última voluntad. Se trata del histrión mexicano Jorge Falcón, quien en una reveladora entrevista con la revista TVyNovelas explicó que queda cancelada su gira del adiós porque prefiere descansar en su casa.

Como se recordará, desde el pasado 2022 el 'Comediante de las mil caras' había anticipado a todos sus seguidores que estaba por dejar los escenarios y ahora dijo que ya no dará ni una sola función más debido a que las giras implican mucho ajetreo y estrés y muy poco descanso. 'Jo Jo Jorge' asegura que no está abandonando su carrera porque tenga algún problema de salud y dice que en realidad es porque quiere descansar.

Me retiro por cansancio, no porque esté enfermo. Me siento bien, pero cuando das funciones durante los viajes se duerme muy poco; eso es lo que nos acaba: el mal comer y el mal dormir", expresó.

El reconocido actor, quien apareció en programas de San Ángel como Humor es... Los Comediantes, Sábado Gigante, Hospital de la Risa y La Casa de la Risa, explicó que aunque sufre diabetes desde hace más de una década, este tema se encuentra controlado porque es un hombre muy sano: "Hago siempre ejercicio y estoy en mi peso ideal: 81 kilos", dijo. Asimismo, Falcón recordó todas las fechas importantes que pasó fuera de casa por estar trabajando:

Es muy importante vivir, y con esta profesión no vives. En mi caso, no sé a cuántas fiestas dejé de ir con mis hijos, a cuántos festivales de escuela no fui".

Falcón incluso detalló que en una ocasión sus hijos le reclamaron por haber sido un padre ausente pero él le dijo que de no haber sido un hombre tan trabajador, ellos no podrían haber tenido la vida que llevaban. Y hablando de temas financieros, el también conductor invitado de Venga la Alegría relató que por fortuna tiene el suficiente dinero ahorrado para sobrevivir ahora que ya no dará funciones pues está metido en el negocio de bienes raíces.

Desde hace muchísimos años me dedico a otras cosas como a la construcción, a la compra y venta de bienes y raíces. Gracias a Dios, me cuidé y no fui mala cabeza con el dinero", platicó y recomendó a los jóvenes ser buenos administradores de su dinero.

En el pasado el actor declaró que ya tenía listo su testamento pues no quiere dejarle problemas a sus seres queridos y además dijo que tiene firmada su voluntad anticipada para en caso de caer en coma o llegar a ser diagnosticado con una enfermedad terminal, ellos sepan qué hacer. Además dijo que su último deseo ahora que ya no estará activo en los medios es compartir su tiempo con sus ocho nietos y seguir impartiendo talleres de comedia, así como creando contenido para sus redes.

Seguiré en mis redes sociales haciendo reír a las personas. También quiero seguir dando talleres de comedia, haciendo puntuales presentaciones en las que acompañe a amigos humoristas, yendo a programas de televisión y disfrutando la vida", finalizó.

Jorge estuvo en 'VLA' hace unos días

Fuente: Tribuna