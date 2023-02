Escándalo en Televisa: Tras infidelidad, Paola Rojas hunde de la peor manera a 'Zague' en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que la canción de Shakira con Bizarrap causara polémica por arremeter contra Gerard Piqué y su actual novia Clara Chía, es otra famosa que fue víctima de infidelidad quien se pronuncia al respecto. Se trata de la conductora de Televisa Paola Rojas, quien en exclusiva para el programa Hoy habla de la situación en la que la joven catalana ha sido tachada de ser la tercera en discordia, recordando lo que ella sufrió con el engaño del padre de sus hijos Luis Roberto Alves 'Zague'.

Debido a que en una ocasión Paola no apoyó a la colombiana por realizar este tema que relata la infidelidad, escenario que en su momento vivió la periodista en su relación con el exfutbolista y comentarista de TV Azteca 'Zague', ahora explicó el motivo de su decisión. Durante su más reciente encuentro con reporteros a su llegada al Aeropuerto de la CDMX: "No estoy juzgando ni evaluando a Shakira, cada quien sabe lo que hace y además cada quién sabe los pormenores de su historia, yo no conozco los de ella", explicó.

"A mí siempre me preocupan y pongo mucho ojo a los menores, los niños, y entiendo que hacer algo muy público al final les puede impactar, y eso es algo que yo, Paola, evito", señaló. Asimismo, Rojas desveló la razón por la que se ha mostrado empática con Clara Chía, quien constantemente es atacada en redes sociales por ser la tercera en discordia: "Seré muy específica, yo creo que al final, cometió un error quien lo cometió, pero que por ello tenga este señalamiento, además tan masivo", mencionó.

"O sea, yo creo que los errores se pagan, pero ¡caramba!, ¿a ese nivel?, un mundo entero rechazándote, me parece muy severo", comentó Paola. Por otra parte, al hablar de su vida sentimental y si piensa en volver a casarse, Paola estalló tras su decepción amorosa con 'Zague' y expuso por qué se niega a esta posibilidad: "Evidentemente en esta nueva etapa de mi vida, para mi la prioridad es que las cosas en casa, con mis hijos estén bien, que ellos tengan un esquema sano para seguirse desarrollando como hasta ahora".

Por supuesto, pensar en mí y en mi bienestar, pero de alguna manera que sea compatible con eso que, insisto, es su salud mental. Por ejemplo, eso de casarse o vivir con alguien ni se me antoja, imagínate donde ronque o algo así", finalizó.

Fuente: Tribuna