Estrella de 'Hoy' se prepara para desgarradora pérdida: "La agonía de mi madre ha sido larga"

Ciudad de México.- Durante la jornada del pasado jueves, 2 de febrero, una exestrella del programa Hoy dio una desgarradora noticia a través de sus redes sociales y es que, todo parece indicar que se está preparando para sufrir la pérdida de la mujer que lo trajo al mundo: Su madre. Esta noticia llega tan solo una semana después de que el famoso informara que su progenitora había superado una embolia.

Se trata del Maestro Gudinni, quien es conocido por su trayectoria como periodista de espectáculos, así como de crítico de cine y escritor de novelas eróticas, también se sabe que formó parte del elenco del mencionado matutino de Televisa. Resulta ser que el comunicador está viviendo, lo que podría denominarse como una de las etapas más difíciles de su vida, y es que, su amada madre no está muy bien de salud.

De acuerdo con las publicaciones del propio Gudinni, en semanas recientes, su progenitora sufrió una embolia, misma que habría superado el pasado 26 de enero, cuando publicó: "Tras la embolia sufrida y superada de parte de mi madre María Mercedes, Dios nos otorga un tiempo de amor y perdón. Muy recuperada su mente, como siempre activa, y su voz. Las cuidadoras ayudan mucho, pero cuestan. Dios me mande un buen trabajo para sostenerlas y salir avante".

Gudinni habla sobre la embolia que sufrió su mamá

Lamentablemente, parece ser que la salud de doña María no mejoró, puesto durante la tarde del pasado jueves, el maestro Gudinni publicó un mensaje mucho menos optimista, en el que declaró que la mujer se encontraba en "sus últimos momentos de vida": "Solo me resta darle mucho amor en estos últimos momentos y, que ya no suframos más. Bendiciones". Dicho estado de Twitter lo acompañó con una imagen de la Virgen.

Gudinni habla sobre la recaída de su madre

Dos horas después, el periodista envió un último mensaje en el que afirmó que se despedía de su madre y le agradeció por los 70 años que ambos pasaron juntos, además destacó lo duros que han sido estos días para él: "Despido a mi madre, María Mercedes en sus últimos momentos de vida. Fueron maravillosos 70 años a tu lado. Benditas sean todas las madres del mundo. Y así, como al traerme pasaste desvelos y dolor, así yo te entrego a Dios en esta espera donde veo apagarse tu hermosa luz". Dicha publicación fue la última actualización que Gudinni envió, por lo que actualmente se desconoce el estado de salud de Doña María Mercedes.

Gudinni se despide de su mamá

