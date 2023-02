Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy viernes 3 de febrero 2023: Predicciones según tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El fin de semana ya está a la vuelta de la esquina, y para que puedas disfrutar al máximo de estos días, Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de la farándula, te comparte las predicciones de hoy, viernes 3 de febrero del 2023. En los horóscopos de hoy encontrarás la fortuna de tu signo zodiacal en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota!

Aries

Un ser querido tuyo se enfermará y tendrás que desembolsar una fuerte cantidad de dinero, no obstante, verás que en cuestión de días mejorará todo para ti. Cuida a la gente que te quiere.

Tauro

El año pasado fue muy duro para ti en asuntos de amor, querido Tauro, ya que no encontraste a una persona que te valorara. Busca renovarte esta ocasión.

Géminis

Irte a vivir con tu pareja es una gran responsabilidad. Antes de dar un paso, piensa bien y mide tus gastos. En temas de salud, todo bien, pero hazte un chequeo general.

Cáncer

No busques opinión de gente que no te conoce, ya que ellos dirán lo primero que se les venga a la cabeza y eso no te gustará. Busca un nuevo trabajo, tendrás suerte.

Leo

Recuerda que nadie es perfecto, así que no seas tan exigente con tu pareja, querido Leo. También es necesario que lleves un control de gastos para esta quincena.

Virgo

Es momento de comprar un coche, ya que tienes buena solvencia económica. Para el estrés, lo mejor es que hagas ejercicio e inviertas en ti; valdrá la pena.

Libra

Hablar sobre metas en las relaciones es muy importante, más si ya tienes un tiempo con tu pareja. El matrimonio no es para todos, tenlo en cuenta.

Escorpio

Si estás pensando en casarte, es un buen momento para que lo hables con tu pareja y empiecen a ahorrar. La vida es sabia, y todo se acomodará para ti y tu amor.

Sagitario

No toda la gente está para ser tu amiga, querida Sagitario, así que aprende a compartir cosas de tu vida. No te juzgues por situaciones del pasado, eso ya fue.

Capricornio

Esa última compra fuerte te costará mucho, y es posible que termines endeudada, así que medita bien qué gastos puedes reducir. No seas grosera con la gente que te apoya.

Acuario

Es posible que tengas que tomar una terapia o rehabilitación por temas de salud. Sin embargo, será muy bueno para tu futuro que inviertas más en ese ámbito.

Piscis

La gente nacida en el signo de Piscis tendrán situaciones muy tensas en el trabajo, e incluso es posible que salga de pleito con sus compañeros. Ten cuidado con lo que compartes.

Fuente: Tribuna