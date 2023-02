"Le metí cuatro tubazos": Alfredo Adame presume que ganó su reciente pelea y lo destrozan en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor Alfredo Adame, quien durante décadas fue el máximo galán de telenovelas de todo Televisa, de nueva cuenta está siendo víctima de fuertes burlas y comentarios negativos en las redes sociales tras volverse viral un video de su más reciente pelea callejera. El también conductor por fin rompió el silencio y contó todos los detalles de lo sucedido en entrevista con el programa Venga la Alegría.

Desde la mañana de ayer jueves 2 de febrero en las redes ya circulan un par de grabaciones donde se observa que el protagonista de melodramas como De frente al sol, Cuando me enamoro y Retrato de familia aparece tirado en el piso mientras otros dos sujetos lo agreden, uno de ellos lleva un tuvo de fierro. Adame se dirigía hacia el Aeropuerto Internacional de la CDMX cuando todo el escándalo sucedió.

En la plática que tuvo con reporteros de TV Azteca desde Villahermosa, Tabasco, el histrión de 64 años comentó que la pelea comenzó por un problema de tráfico: "Lo que ocurrió es que salí de mi casa, en Tlalpan el tráfico estaba congestionado, me quedo parado, se para el cuate que está adelante, se baja y me dice '¿qué te pasa?, me pegaste, tú le hiciste eso' y le dije que 'no le pude haber hecho eso'", contó.

El exesposo de las actrices Diana Golden y Marypaz Banquells asegura que trató de llegar a un acuerdo con el otro automovilista ofreciéndole primero mil pesos para la reparación y luego mediando con él, pero presuntamente este se puso agresivo: "Se puso muy agresivo el cuate, le dije que si aceptaba los mil pesos y de repente saca del coche un tubo y luego yo voy a mi coche y saco otro tubo", explicó.

Lo agarro a tubazos, le metí cuatro tubazos", aseveró.

Alfredo también dijo que él respondió a la agresión porque llegaron otros sujetos y hasta habrían querido dañar su automóvil: "Luego llegan otros tres... uno me empieza a someter, el otro me empieza a agarrar del cuello, el otro... todavía me quiso romper el espejo y ahí este verdaderamente me enchilé". Asimismo, señaló que el salió victorioso de la pelea: "Llega otro cuate y dice 'Alfredo ya cálmate, ya lo tupiste'".

Ya para finalizar, el exgalán de Televisa dijo que su lesión en la cabeza no se la hicieron los otros sujetos y dijo que se golpeó accidentalmente con su mismo vehículo: "Mira, la verdad fue una rajada aquí, pero más bien yo me la hice con la puerta del coche, un doctor me puso dos puntitos y ahí está". Todo el elenco de la zona de espectáculos de VLA, encabezado por Flor Rubio, se le fueron encima y le recomendaron tomar terapia para controlar sus impulsos y la ira.

Él no puede reconocer lo que es evidente en la imagen: que lo golpearon salvaje y brutalmente porque no ha logrado manejar su ira", dijo la conductora.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria