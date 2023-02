Luto en la música: Tras secuestro, joven cantante muere en brutal accidente y filtran último mensaje

Comparta este artículo

Cauca, Colombia.- Un famoso cantante de 23 años muere en brutal accidente de motocicleta luego de haber sobrevivido a un secuestro a finales del año pasado. Se trata de Yerson Zambrano, un joven intérprete de música popular quien se enfrentó al peor de sus destinos. Hace tres meses comenzó la primera parte de su pesadilla pues fue secuestrado por un grupo de hombres armados que exigieron una cifra millonaria para su liberación. Tras ser liberado, murió en un trágico accidente.

El 30 de octubre de 2022, el artista y su representante fueron contactados para dar un concierto privado. Zambrano, que recientemente promocionaba su canción Vida mía se dirigió al municipio de Piendamó, en Cauca, donde, supuestamente, lo recogerían sus clientes, pero fue ahí que desapareció y hombres armados informaron a familiares que estaba secuestrado y exigieron una suma de 60 millones de pesos por liberarlo.

Yerson Zambrano (QEPD)

La familia del joven logró reunir el dinero y pagaron la suma. El 3 de noviembre lo liberaron. Tras sobrevivir a este duro suceso, Yerson declaró: "Créanme que si papito Dios me dio esta oportunidad no los voy a defraudar, les voy a entregar muchísima música, así que, mil gracias a todos y pendientes de mi nuevo lanzamiento que será muy pronto". Sin embargo, lo que no sabía el artista colombiano es que la muerte lo seguía de cerca.

El 12 de enero de 2023 en la vía a Tororó, también en Cauca, el joven y su mánager buscaban promocionar el sencillo Vida Mía. En el viaje, perdieron el control de la motocicleta y se impactaron contra un árbol. El cantante acabó grave y tuvo que ser trasladado a la UCI del Hospital Universitario de San José de Popayán. El joven se pronunció a través de un video para redes sociales, donde contaba a sus seguidores que tenía "mucho miedo" porque los médicos le dijeron que su estado era crítico.

Yerson Zambrano (QEPD)

El 20 de enero, el músico perdió la vida en la capital del Cauca. Familiares y amigos del joven músico popular le dieron el último adiós en su natal Morales con emotivos servicios funerarios. Su último mensaje antes de morir fue a una amiga cercana: "Tengo muchos cables por todo lado, ahora en veinte minutos entro a cirugía. Me dicen que es muy peligrosa, pero voy a tomar el riesgo a ver si me salvo. Se me zafó, por así decirlo, la vena aorta, van a hacerme el procedimiento".

