Pablo Lyle: Actor de Televisa suplica perdón a familia de su víctima y llora antes de ser sentenciado

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- En estos momentos el querido actor Pablo Lyle, quien realizó exitosos proyectos en Televisa, se encuentra en un tribunal estatal de Miami-Dade a punto de conocer su sentencia por homicidio involuntario del hombre cubano Juan Ricardo Hernández, a quien le propinó un duro golpe que provocó su muerte días después de haber tenido una pelea callejera con él por asuntos de tráfico.

Tras haber estado prisión domiciliaria y también en la cárcel desde el 2019, esta tarde el histrión originario de Mazatlán, Sinaloa, por fin conocerá cuál es su condena y durante la audiencia que se realiza en estos momentos ofreció una sincera disculpa a la familia del afectado: "Es la disculpa más sincera que he ofrecido en mi vida, con todo mi corazón lo siento mucho", dijo con lágrimas en los ojos.

Asimismo, el galán de novelas como Verano de amor, La sombra del pasado y Corazón que miente explicó que nunca imaginó matar a una persona de un golpe y compartió lo difícil que ha sido para él procesar esto: "Me acecha cuando me voy a dormir en la noche y sigue ahí cuando me levanto. Yo nunca quise que esto sucediera, nunca, en sueños más alocados, me pude imaginar que algo como esto pudiera pasar, en una cuestión de segundos, con un solo golpe".

Pablo lloró en la sala de juicio

Por su parte Sara Mercedes Arce, pareja de Juan Ricardo, se dirigió a la jueza Marisa Tinkler Mendez para pedirle que le otorgue la pena máxima a Pablo asegurando que el fallecido "no pudo ni despedirse de su madre" y merece justicia: "Le pido a Dios que nos dé fuerzas a ambas familias para soportar este dolor y por eso quiero que a mi viejito se le haga justicia, el señor tiene la última palabra y pido que se le dé máxima sentencia".

Mientras que la Fiscalía también alegó que el actor de 36 años debe de recibir la máxima sentencia: "Es imposible ponerle una cifra a una vida". En tanto que Ana Araujo, esposa de Lyle y madre de sus dos hijos, también habló con la jueza para suplicarle tomar en cuenta que él es un hombre bueno y que jamás quiso arrebatarle la vida a Hernández, asegurando que el actor estaba en shock cuando supo que el cubano había muerto.

Es muy difícil compartir el sentimiento de lo que vi, estuvo vomitando, no podía dejar de llorar, no podía creer que el señor había muerto... ", dijo la ahora empresaria llorando.

Asimismo, Ana reiteró que la intención de su esposo fue impulsiva pero que para nada tenía la intención de acabar con la vida de Juan Ricardo: "Fue una reacción inconsciente y eso no te define como persona, no todos pueden ver lo que yo he visto, he sido testigo de tu dolor, de la bondad tan grande que tienes, siempre te lo he dicho 'eres un corazón con patas'", expresó mientras Lyle derramaba varias lágrimas.

Fuente: Tribuna y Twitter @La_Taquilla