Se divorció: Tras 20 años en Televisa y pleito con Chapoy, exactor de TV Azteca se confiesa en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso galán de las telenovelas, quien ha cuenta con 20 años de expriencia en Televisa y que ya hizo su debut en TV Azteca, sorprendió a todos los televidentes debido a que este viernes 3 de febrero apareció en el programa Hoy haciendo fuertes confesiones. Se trata del actor Juan Soler, quien está dándose una oportunidad en el amor con Paulina Mercado luego de su complicado divorcio de Maky Moguilevsky.

El histrión originario de San Miguel de Tucumán, Argentina llegó a las filas de la televisora de San Ángel en 1995 y se dio a conocer por participar en entrañables melodramas como Locura de amor, Cañaveral de pasiones, La Otra, Cuando me enamoro, Palabra de mujer y La fea más bella, pero al no contar con contrato de exclusividad se fue a trabajar a Telemundo en 2013 para actuar en novelas como Marido en alquiler.

Luego Soler se cambió a las filas del Ajusco para participar en Nada Personal en la versión que se realizó en 2017, pero actualmente podría estar vetado de la empresa por el pleito que tuvo con Pati Chapoy. Resulta que el actor acudió al vespertino de Gustavo Adolfo Infante De primera mano para arremeter en contra de la líder del programa Ventaneando porque no le gustó un comentario que hizo sobre su divorcio y le exigió una disculpa pública.

Me molestó mucho la actitud de Pati Chapoy, te lo digo a ti Pati; fue horrible que hayas dicho que yo lucro con mi familia, que todo esto lo estoy haciendo para reactivar mi carrera. Mi carrera jamás se cayó", dijo furioso.

Juan volvió a Televisa en 2020 como protagonista de La mexicana y el güero, luego se volvió conductor en la competencia Sale el Sol pero actualmente ya está participando en las grabaciones del nuevo melodrama El amor invencible. Durante esta mañana de viernes el argentino reapareció en el programa Hoy debido a que en un reciente encuentro con los reporteros platicó que su relación con Paulina va viento en popa y dijo que quiere estar junto a ella muchos años más.

Ha sido muy placentero, si lo tengo que definir en una palabra... hoy siento una relación solida, una relación que quiero que tenga un futuro enorme", expresó el actor.

Por su parte, la expresentadora de TV Azteca relató que ella también se siente muy contenta al lado del actor pero descartó tajantemente que vayan a tener hijos juntos: "Nombre, ¿cómo crees?, ya no podemos tener hijos, no queremos tener hijos, ya tenemos cuatro hijos maravillosos, lo que queremos es gozarnos, disfrutarnos día a día y seguir conociéndonos y lo que he conocido, fantástico", expresó. Asimismo tanto Mercado como Soler coincidieron en que no se casarán y dieron el porqué:

No, bueno, no es nuestra intensión casarnos, creemos en la relación, un papel no define el amor, ni el compromiso, lo que define es lo que nos entregamos día a día, estamos entregando todo", explicó ella.

