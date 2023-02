Shock en 'Hoy': Galilea Montijo confirma veto de Televisa y confiesa íntimo secreto de su pasado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las polémicas siguen rodeando a la conductora de Televisa Galilea Montijo y en esta ocasión impactó a todos en el programa Hoy pues reveló que una productora la vetó, además de que en el matutino exhibió como nunca todo sobre su supuesto pasado como bailarina exótica. Sí, la tapatía que lleva más de 15 años al aire en el programa de Las Estrellas, se confesó en la emisión de este viernes 3 de febrero.

En el programa, Gali se sinceró con la audiencia y confesó que la vetaron. Sí, y es que explicó que una productora le avisó que iban a editar el programa en el que recién acababa de debutar para censurar algunas de sus intervenciones, nada más y nada menos que Netas Divinas. ¿El motivo? De acuerdo a Montijo, habló de más y la productora consideró que era mucha información para la audiencia y de cierta manera cruzaba los límites.

"Mi primer programa en Netas, yo sí soy pa' Miembros al Aire. El primer programa me dijeron 'se tú' y dije '¿de verdad puedo decir lo que quiera?' y me dijeron, 'hay una palabra que empieza con la V y esa no'", explicó. "Y entonces cuando termina el programa, yo conté de mi parto y que esto, que si el otro. Conté unas cosas...", recordó Gali avergonzada. "Que (la productora) voltea y me dice: 'vamos a tener que editarlo' porque sí es neta... pero no tan neta'. Ay, una disculpita", dijo al aire.

Y eso no es todo, pues Gali también dejó a todos en shock al presumir sus habilidades en el 'tubo'. Sí, luego de años de rumores y duras críticas por presuntamente haber sido bailarina exótica en su pasado antes de la televisión, Gali ha preferido tomar todo con humor y burlarse de los que la han llamado 'teibolera', pues aunque señala que es falso, asegura que no le molesta. Y este viernes, una experta en pole dance acudió al matutino y sin pena alguna, Gali tomó el tubo y demostró que tiene muy buenos pasos de baile.

La conductora de 49 años reiteró que aunque no fue 'teibolera', le hubiera gustado serlo. "De aquí se van a dar cuenta (...) Aquí es donde usted juzga que nunca fui teibolera y mire que le intento", señaló primero y Paul Stanley coincidió: "No eres y nunca ha sido, no te creo". Finalmente, y fiel a su actitud despreocupada, confesó: "Me hubiera gustado serlo, porque de verdad las chavas bailan cañón, se la rifan cañón, es un súper deporte".

Fuente: Tribuna