Tragedia en la música: Tras 40 años retirada, brutal enfermedad mata a cantante y lloran su partida

Miami, Florida.- El mundo de la música está de luto tras confirmarse el sentido fallecimiento de una reconocida cantante, quien triunfó con exitosas canciones como Ámame, sin embargo, a sus 27 años se retiró repentinamente y dejó de grabar discos. Su deceso lo causó una insuficiencia renal producto de la diabetes que padecía. Su estilo revolucionario, pues tocaba temas tabú en la década de los 80's, cambió la forma de hacer canciones para las mujeres.

En 1978, con apenas 19 años de edad, fue vocalista del grupo pop Los Tigres de la mano de la disquera Top-Hits. En la agrupación fue la voz de los álbumes Rayando Las Paredes, de 1978; Navidad con las estrellas, de 1979 y Hoy al recordar una década y Marlene con Los Tigres, ambos de 1980. En 1981, tras separarse de Los Tigres, fue invitada por José Luis Rodríguez 'El Puma' para ser corista durante su presentación en el Festival Viña del Mar y su gira por Chicago, Nueva York y Los Ángeles.

La cantante nacida en Puerto Ordaz, en Venezuela, perdió la vida a los 67 años en Miami, Florida. Alcanzó la fama por sus baladas cargadas de erotismo, un tema inusual para las mujeres en la música. En 1982 lanzó el tema Ámame, el cual resultó ser muy popular. La letra decía así: "Ámame... Ámame como la rosa a la espina. Ámame, ámame... como la hiedra a la encina. Ámame, vida mía ámame". Y en la cúspide del éxito, se retiró sin dejar rastro.

Marlene Arias triunfó con 'Ámame'

Tras abandonar los grupos musicales, Marlene formó su carrera de solista y grabó el álbum Marlene, lanzado en 1982 bajo el sello de Sono-rodven. En este disco lanzó las canciones Ámame, No notas que estoy temblando y Que nos pasa esta mañana, las cuales resultaron un éxito. Ámame se volvió tan popular que radios, karaokes y miles de fiestas la transmitían. También fue elegida como tema principal de la telenovela La Heredera, protagonizada por Hilda Carrero y Eduardo Serrano.

Y aunque solo había lanzado un disco y tenía contrato para lanzar dos más, decidió abandonar su carrera musical por amor, pues se casó tras volver de Madrid, España y se mudó a Miami. A los 27 años desapareció de la farándula y ni siquiera asistió al lanzamiento de su primer álbum. Solo dejó fotos y videos grabados previamente que sirvieron para la promoción del disco y debido a su inesperada ausencia editaron el video de Ámame collages de videos y fotografías de la artista.

Aunque su disquera optó por no demandarla por no cumplir el contrato de tres discos que tenía pendiente, pues mantenían la esperanza de que regresara a la música, esto nunca pasó. Tras 40 años retirada, perdió la vida. No obstante, fue una de las artistas más famosas de los años 80 y su hermosa voz y peculiar estilo podrán ser escuchadas aún en tiempos modernos. Descanse en paz.

Fuente: Tribuna