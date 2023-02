Tras hundir a Galilea Montijo y 19 años en Televisa, galán pide limosna y aparece ahogado en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de telenovelas, quien llegó a las filas de Televisa desde hace 19 años y que tuvo un fuerte pleito con Galilea Montijo en el pasado, de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de los televidentes debido a que el pasado jueves reapareció ahogado en llanto en el programa Hoy. Se trata de José Ron, quien se conmovió al recordar la vez que pidió limosna porque no tenía ni qué comer.

El también cantante realizó su debut en la televisora de San Ángel durante el año 2004 cuando participó en el melodrama Mujer de madera y después le siguieron otros grandes éxitos pues se convirtió en el galán por excelencia del canal. Ron ha estelarizado grandes novelas como Muchacha italiana viene a casarse, Enamorándome de Ramón, Te doy la vida y La Desalmada. No obstante, ya no cuenta con contrato de exclusividad.

Hace unos años el originario de Guadalajara, Jalisco, se enfrascó en una guerra de declaraciones con Galilea Montijo y Andrea Legarreta, a quienes les dijo que se les hacía "muy fácil hablar" y enfureció en su contra por haber defendido a Cristián de la Fuente, quien fue muy criticado por decir que una ida al gimnasio se sustituía talando un árbol. Y es que el histrión siempre ha apoyado el cuidado del medio ambiente y de los animales.

Soy una persona muy tranquila, pero si me buscan, me van a encontrar. Y aquí estoy para defenderme... no me conocen. Porque si me conocieran realmente no defenderían a una persona, que no me extraña que la defiendan, pero mejor se quedarían calladas", dijo furioso.

Afortunadamente luego de varios años después de esta penosa situación, el exnovio de Jessica Díaz y 'La Gali' ya limaron asperezas y tienen una relación cordial. Ayer jueves 2 de febrero el protagonista de la serie La Mujer del Diablo reapareció en el programa Hoy debido a que retomaron una entrevista en la que recordó los problemas económicos que vivió cuando recién empezaba su carrera, época en la que a veces no tenía ni para comer.

En entrevista con su compañera actriz Jackie Sauza, el tapatío de 41 años habló sin tapujos sobre esa difícil etapa: "Cuando iba a Televisa que ya era fin de semana, iba al comedor y me llevaba pan y yogurt". Asimismo, Ron recordó que hasta tuvo que pedir dinero en las calles para completar un pasaje de camión y acabó llorando: "Una vez que me iba a Guadalajara llegué a la central sin dinero, mi jefa se puso a llorar y empecé a pedir dinero".

Fue gracias a una pareja de desconocidos, que lo vio sentado llorando, que el actor pudo completar la cantidad exacta para pagar los boletos del autobús: "Al final no junté lo que necesitaba (pidiendo limosna), me senté a llorar en la banqueta y una pareja pasó y me preguntaron qué tenía, les platiqué la situación y me pagaron el pasaje, es algo que nunca se me va olvidar", dijo con la voz destrozada.

