Tras superar 'infidelidad', Sebastián Rulli envía cariñoso mensaje a un viejo 'amor'

Ciudad de México.- Durante la tarde del pasado jueves, 2 de febrero, Sebastián Rulli, sorprendió a sus más de 2,9 millones de seguidores en Twitter, al enviarle un mensaje a quien fuera su viejo amor, el cual le habría sido infiel, no solo en una ocasión, sino varias veces, motivo por el que se le vio al actor "sufrir" en demasiado... ¿quieres enterarte de quién se trata? Entonces no dejes de leer.

Si bien, el histrión de origen argentino, Sebastián Rulli, debutó en la televisión mexicana con el melodrama juvenil, Primer amor... a 1000 x hora, la realidad es que su gran oportunidad llegó en la adaptación del 2004 de Rubí, donde interpretó al personaje de 'Héctor Ferrer', quien sería una de las primeras víctimas de la hermosa, pero interesada protagonista y a quien sumió en una vida miserable y llena de tristeza.

El personaje de 'Héctor' resaltó porque 'Rubí' (interpretada por Bárbara Mori) le fue infiel en más de una ocasión con el personaje de 'Alejandro', (Eduardo Santamarina). Si bien, en la telenovela, Sebastián y Bárbara parecían tener una tensa relación, la realidad fue bastante contraria, ya que, después de 19 años del estreno del melodrama, Rulli recuerda con gran cariño a su coprotagonista, hecho que demostró durante la jornada del pasado jueves.

Resulta ser que el día de ayer, Bárbara cumplió 45 años, motivo por el que su colega le envió un cariñoso mensaje, con el fin de felicitarla por esta nueva vuelta al sol. El texto, fue publicado a través de la cuenta oficial de Twitter del famoso en donde escribió: "Queridísima amiga, Bárbara Mori, muchas felicidades en tu día. ¡Qué sea el mejor de tus años! ¡Se te quiere! Besotes y bendiciones".

Sebastián Rulli le envía un mensaje de felicitación a Bárbara Mori

Si bien, Bárbara Mori y Sebastián Rulli no volvieron a hacer mancuerna en ningún melodrama, su versión de Rubí fue una de las más exitosas en la historia de Televisa, al grado en el que, cuando la empresa de San Ángel decidió hacer un remake de la misma, durante el año 2020 con Camila Sodi como protagonista, ésta no tardó en ser comparada con su antecesora, incluso hubo algunos televidentes que llegaron a quejarse en redes sociales porque la calidad no era la misma que hace casi 20 años.

Fuentes: Tribuna