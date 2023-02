VIDEO: Tras enfrentar un juicio contra su exesposo y declararse en bancarrota, actriz baila al ritmo de Selena

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A mediados del 2022, la Corte de Virginia tomó una decisión luego de seis semanas de juicio donde los actores de Hollywood, Johnny Depp y Amber Heard habían presentado pruebas y testimoniales con el fin de respaldar los señalamientos en contra del otro, pues basta recordar que en el caso de la actriz de 36 años de edad, señalaba a su exesposo por abuso físico, sexual y psicológico por lo que pedía la cantidad de 100 millones de dólares mientras que él la contrademandó por difamación y daños a su imagen, algo que lo hacía pelear la cantidad de 50 millones de dólares.

Finalmente las autoridades deliberaron a favor del actor de 59 años de edad y quien se ha vuelto famoso por protagonizar películas como Charlie y la Fábrica de Chocolates, Piratas del Caribe o La ventana Secreta y debía recibir cerca de 15 millones de dólares de parte de la co-protagonista de la cinta Aquaman, algo por lo que ella no solo adelantaba que buscaría anular el juicio, sino que a la vez se declaró en bancarrota pues argumentó que tampoco tenía para pagar los honorarios de sus abogados.

Luego del fallo, la actriz se mantuvo con un perfil bajo y hasta lamentó que el juicio mediático la llevara a perder varios proyectos, algo que parece haber dejado atrás ya que recientemente en redes sociales se ha hecho viral el momento en que, abrazada de un hombre, baila uno de los temas más populares de la cantante Selena Quintanilla: Como la Flor, lo que ha llevado a especular tanto una nueva relación como una nueva vida tras el juicio contra su exesposo.

El video viral surgió tras varios meses de ausencia de la actriz; sin embargo se remarcó que no se trata de un nuevo estilo de vida, sino que ella se encuentra grabando una nueva película y por ello, el sitio forma parte de un set de grabación. No se ha detallado si el baile formará parte de una escena o bien, se trata del equipo de trabajo disfrutando de una pausa entre filmaciones; no obstante, ha llamado la atención que Amber se muestra feliz y despreocupada luego de haber atravesado por uno de los momentos más complicados de su vida.

El encargado de publicar este video en la red social TikTok es Bernardo Triana, quien se sabe forma parte del equipo de aislantes de los actores y del equipo de rodaje, por lo que hizo un fuerte vínculo con la actriz quien accedió a sacar sus mejores pasos de baile con él. El tiktoker hizo una publicación en la red social Instagram donde agradece a todo el equipo por el apoyo, lo que de inmediato hizo pensar que ya se habían terminado las filmaciones y pronto el proyecto saldrá al mercado.

