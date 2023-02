"Cocainómano": Tras infidelidad a Shakira con Clara Chía, destrozan a Piqué y exhiben su peor cara

Comparta este artículo

España.- Tras la polémica que surgió entre Shakira y Gerard Piqué luego de que la colombiana lo hiciera pedazos en su canción con el productor argentino Bizarrap y lo acusara de haberle sido infiel con la joven veinteañera Clara Chía, le llega otro duro golpe bajo al exfutbolista del Barcelona, pues el paparazzi Jordi Martin, quien destapó varias infidelidades del ahora empresario, señala que procederá legalmente contra él por llamarlo "cocainómano".

Durante una entrevista para el programa Intrusos, el fotógrafo habló sobre el reciente comentario en su contra que recibió de parte del exdeportista en redes sociales, luego de que se diera cuenta que ve sus historias y que lo expusiera, lo que provocó que Piqué lo llamara adicto a la cocaína, problema que el comunicador sí enfrentó hace tiempo: "Él tiene una obsesión conmigo, siempre me mira las historias de Instagram. Mi mejor amigo me vigila", compartió Jordi en una ocasión.

A esto, Piqué escribió: "Deja las drogas. La cocaína es muy jodida". En este sentido, Martin contó que el exdefensa de fútbol está encaprichado con él, y destacó que burlarse de una adicción que tuvo en el pasado es algo bajo: "Creo que se ha excedido, es un tema complicado. Cuando murió mi papá tuve un bache, salí mucho y la pasé mal". Y añadió: "Es una enfermedad, cuando no te das cuenta estas metido en un charco importante".

"Salí con ayuda de mi familia y es una etapa que recuerdo con tristeza porque mi madre sufrió mucho. No me esperaba este ataque, demuestra cómo es Gerard... Él es un ejemplo para muchos niños y no debería tomarse este tema tan a la ligera. Respecto a los motivos detrás de dicho ataque, el paparazzi comentó: "Sabe que me hace daño". Asimismo, explicó que meses atrás en un evento deportivo de uno de los hijos de Shakira, Piqué le gritó públicamente sobre el mismo problema.

Jordi Martin demandará a Piqué

Por este motivo es que está considerando seriamente en demandar: "Me empezó a gritar desde las gradas 'drogadicto, cocainómano', todos los papás mirándome y su hijo jugando en el campo. Él habla en presente y es un tema que es pasado. Yo hace cuatro años que no consumo cocaína. No lo voy a atacar, es una decepción lo que hizo y que decida un juez", señaló, para después confirmar que sí procederá legalmente contra él.

Conjuntamente, en entrevista para el programa Amor y fuego, Jordi reafirmó que sí demandará al exfutbolista: "Me han pedido un examen de tóxicos, me lo voy a hacer esta semana y en mi sangre no se va a ver cocaína ni restos. Eso lo va a tener que explicar a un juez. Mis abogados están preparando una demanda y en los próximos días se va a presentar una querella por injurias y calumnias".

Por si fuera poco, Jordi aclaró que pronto habrá una bomba que lanzará sobre Piqué: "Tengo un tema que me están pidiendo que lo silencie, pero con el daño que le hizo a mi madre lo voy a contar. -Clara Chía- está sufriendo por un tema. La última persona en el mundo que querían que se enterase, soy yo. Ya van a ver. Cuando lo saque en mi programa El gordo y la flaca, al día siguiente lo cuento en Intrusos", concluyó.

