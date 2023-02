¿Corre peligro? Este es el estado de salud de Pepillo Origel tras ser operado del corazón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 24 de enero, el periodista de espectáculos Juan José Origel se informó que encontraba hospitalizado y aunque no informó qué problemas de salud tenía, dio a entender que tenía qué ver con el corazón. A los pocos días, el famoso reveló que tenía que ser intervenido quirúrgicamente para que lo colocaran un marcapasos, por lo cual pidió oraciones para que todo saliera bien.

Ahora, a través de sus redes sociales, el comunicador reveló este sábado 4 de enero que su operación fue todo un éxito y actualmente se encuentra recuperándose en su natal León, Guanajuato, en donde fue operado: "Gracias a Dios salí bien de la operación del marcapasos. Gracias también a todos los que pidieron por mí, Dios los bendiga".

El conductor de Con permiso entró a cirugía a las 9:00 horas (centro) de este sábado y previo a ser intervenido, pidió a sus fans que rezaran por su salud. "Esperemos en Dios que todo salga bien, sí da nervios la verdad, la gente me dice que mucha gente que está operada le ha ido bien, esperemos que me vaya bien, ahí les encargo se echen un padre nuestro por mí y les voy diciendo", comentó.

A través de un video explicó que le pondrían un marcapasos debido a que su corazón no funcionaba como debía y aseguró que su familia lo cuidaría durante el proceso recuperación."Me van a poner un marcapasos porque creo que el corazón no anda funcionando muy bien, ¿por qué León? En primer lugar, mi cuñado es el del hospital y ahí hay muy buenos cardiólogos que me atendieron", expresó.

Cabe recordar que en agosto de 2022, Pepillo Origen fue hospitalizado de emergencia por complicaciones de salud. En sus redes sociales el famoso detalló que se sometió a una cirugía en León, Guanajuato y por fortuna la operación no fue de gran complejidad, por lo cual todo salió bien: "Otra vez me operaron de una hernia aquí en León. ¡Gracias a Dios todo salió bien!", escribió en su momento.

Fuente: Tribuna