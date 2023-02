Gustavo Adolfo Infante se burla sin piedad de Alfredo Adame: "Se pega solito al subirse al carro"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana del pasado jueves, 2 de febrero, quien alguna vez fue el conductor del programa Hoy, Alfredo Adame, se convirtió en tendencia en redes sociales por pelearse en plena vía pública (nuevamente), cuando se dirigía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A dos días de esta situación, Gustavo Adolfo Infante se burló del exgalán de Televisa, a través de su cuenta oficial de Twitter.

Como algunos recordarán, hace un par de días el actor de melodramas como Cuando me enamoro, Retrato de Familia y De frente al sol, protagonizó una pelea en las calles del a Ciudad de México, cuando un civil se aproximó a su auto para reclamarle porque presuntamente el histrión había golpeado su auto: "¿Qué te pasa?, me pegaste, tú le hiciste eso", le habría dicho el hombre a Adame, quien se defendió ante las cámaras de TV Azteca, asegurando que él no pudo haber provocado ningún daño, pero estaba dispuesto a solucionar el asunto rápidamente porque debía abordar un avión.

Según las declaraciones del exesposo de Marypaz Banquells, el hombre se habría puesto sumamente agresivo, por lo que se hicieron de golpes, hecho que fue filmado por varios transeúntes. Según el famoso, él habría ganado la pelea, pero en algún instante otras dos personas se le habrían abalanzado, lo que provocó que él terminara herido del ojo, nuevamente; sin embargo, Gustavo Adolfo Infante tiene otros datos.

Resulta ser que durante la mañana de este sábado, 4 de febrero, Infante compartió un video en donde se aprecia al sujeto sometiendo a Alfredo, quien desesperadamente intenta golpearlo con un tubo. Es entonces, que se aproximan otras dos personas, quienes lejos de atacar al actor, intentan ayudarlo, calmando al individuo que lo estaba golpeando y quitándole al propio Adame el tubo con el que se intentaba defender.

Tomando esto como referencia, el conductor de Sale el Sol y El minuto que cambió mi destino se burla de Alfredo, argumentando que él mismo se habría provocado los golpes de los que habló en TV Azteca: "En este video se nota claramente cómo Alfredo Adame se pega solito al subirse al carro y lo atacan tres sujetos. Jajajajaja lo bueno es que el nunca miente". Cabe señalar que desde hace algunos años, Adame e Infante mantienen una tensa relación que incluso ha llegado a los juzgados.

Fuentes: Tribuna