Luto en la farándula: Tras impecable trayectoria, querida actriz pierde la vida

Estados Unidos.- El pasado mes de enero, el mundo de la farándula mexicana y estadounidense sufrió diversas e importantes pérdidas y aunque febrero ya está aquí, aún siguen trascendiendo las noticias de los famosos que perdieron la vida durante las últimas cuatro semanas, entre ellos se puede contar la de una gran actriz, cuya muerte trascendió durante la noche del pasado viernes, 3 de febrero.

Se trata de la actriz Melinda Dillon, quien es reconocida por su gran talento en la actuación, al grado en el que llegó a recibir dos nominaciones a los Oscar y una a los Tony, por su participación en el teatro musical de Broadway. La famosa es recordada por su participación en producciones como Encuentros cercanos del tercer tipo y Ausencia de malicia, A Christmas Story, Who's Afraid of Virignia Wolf?

Fotografía de Melinda Dillon

De acuerdo con información exclusiva del medio The Hollywood Reporter, Dillon perdió la vida desde el pasado lunes, 9 de enero, a los 83 años de edad. El portal no profundizó sobre el lugar en el que la histrionista perdió la vida o si padecía alguna enfermedad previa al lamentable evento, por lo que se estima que, dada su edad, pudo haber fallecido por causas naturales, aunque esto no está confirmado.

Melinda Ruth Dillon, mejor conocida como Melinda Dillon, nació en 1939 en Hope, Arkansas, pero no llevó una vida normal, puesto su padrastro era un veterano del ejército, por lo que vivió en diversas bases militares entre las que se incluye Nuremberg, Alemania; sin embargo, su vida encontró un poco más de estabilidad cuando entró en la adolescencia, momento en el que ingresó a la secundaria de Chicago.

Melinda Dillon falleció a los 83 años

Años después decidió estudiar actuación en la Universidad DePaul, esto la llevó a debutar en Broadway con ¿Quién teme a Virginia Wolf?, pero esto le afectó emocionalmente, al grado en el que tuvo que internarse en un psiquiátrico, durante nueve meses, esto debido al a intensa carga de trabajo, pese a la amarga experiencia, ella no dejó de intentarlo y volvió a Nueva York con el éxito You Know I Can't Hear You When the Water's Running.

Fuentes: Tribuna