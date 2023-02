Luto en TV Azteca: Actriz muere con su bebé en el parto y su viudo llega desconsolado a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace más de 5 años, una famosa actriz y cantante perdió la vida y su repentina muerte cimbró al espectáculo. No solo por su fallecimiento cuando apenas tenía 34 años, sino por la forma tan trágica en la que ocurrió. Se trata de Hiromi Hayakawa, quien en septiembre del 2017 perdió la vida al dar a luz a su primogénita Julieta. Tras complicaciones, ambas murieron en el parto, dejando viudo a su esposo Fernando Santana, quien nuevamente se viste de luto.

Según publicaron en las redes sociales de Televisa, el viudo de la exparticipante del reality show de TV Azteca La Academia, está con el corazón roto de nuevo pues perdió a otro ser querido. Aunque logró rehacer su vida y hace unos meses anunció que se convertiría en papá junto a su actual pareja Gina Crespo, con quien tendría dos años de relación, Santana nuevamente tiene el corazón roto y, devastado, se despide de un ser querido: una de sus tías.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el viudo de Hiromi se despidió: Maty querida, no tienes idea lo que me duele tu partida, se me volvió a romper el corazón en mil pedazos", señaló el viudo de Hiromi, quien le agradeció todos los momentos que pasaron juntos. "Mi tía hermosa, gracias por tantos momentos maravillosos que pasamos, gracias por tantas risas, gracias por tanto amor, gracias por tantas noches de desvelo interminable platicando y platicando, gracias por ser la tía tan cariñosa y divertida que fuiste".

Devastado, señaló que la extrañará para siempre: "Te voy a extrañar mucho, le agradezco a Dios el tiempo que me permitió compartirlo contigo, tú sabes lo mucho que te quería y te amaba mi tía adorada", afirmó. Además, agregó que aunque todos en algún momento partiremos, la muerte de su tía lo consternó: Sé que allá vamos todos, pero hay partidas que duelen mucho y la tuya me dolió en el alma", publicó, para luego recibir condolencias de sus seguidores.

Como se recordará, las últimas horas de Hiromi fueron estremecedoras, pues un mes antes de que estuviera programado su parto, empezó a sentirse mal e ingresó de manera urgente a un hospital de la CDMX. Médicos detectaron que la actriz y cantante tenía una hemorragia en el hígado, misma que provocó la muerte de su bebé. Su salud se fue deteriorando rápidamente hasta que la madrugada siguiente perdió la vida.

