Murió por causas extrañas: Famoso actor sufre repentino fallecimiento y viste de luto la farándula

Ciudad de México.- Un afamado actor y doble de acción, quien triunfó en populares películas, perdió la vida de manera repentina a los 81 años de edad. Se trata de George P. Wilbur, reconocido histrión que comenzó su carrera en los años 60 y falleció esta semana por causas desconocidas. El nacido en Connecticut en 1941 se empezó a desarrollar en el ambiente artístico en los años 60, como un actor suplente para John Wayne, sin embargo, triunfó en el cine de terror.

El histrión tuvo papeles en películas como Escape del Planeta de los Simios y The Running Man. No obstante, fue en la películas de horror donde tuvo su mayor impacto pues dio vida a 'Michael Myers' en la popular franquicia de Halloween. Wilbur apareció en la saga luego de la tercera película, en la que el famoso asesino no apareció. 'Myers' hizo su esperado regreso en Halloween IV: El regreso de Michael Myers, cuando escapó de un instituto psiquiátrico y buscaba acabar con su sobrina.

George P. Wilbur (QEPD)

Wilbur revivió al temido 'Michael Myers' dos entregas más para continuar con la franquicia. El actor, quien destacó por su participación en este clásico d terror, regresó al personaje en la sexta entrega de la película basada en la primera línea de tiempo. Wilbur volvió a la pantalla grande como 'Myers' en el año 1995, en la cinta Halloween VI: La maldición de Michael Myers, aunque ya no volvió a aparecer en las próximas películas de la franquicia.

El talentoso actor también se desempeñaba como doble de acción y participó en otras cintas como Poltergeist, y su secuela, además de Pesadilla en la Calle Elm 5, El Exorcista 3, El Silencio de los Corderos y Marte Ataca!. Su impecable y recordado trabajo en estos filmes otorgaron al actor un puesto en el Salón de la Fama de los Dobles de Acción de Hollywood. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, pues permanecen desconocidas.

De inmediato, fanáticos del cine de terror y colegas lamentaron su muerte y enviaron sus condolencias por su repentina partida, la cual fue confirmada en Facebook. Otro doble de Halloween, Christopher Durand, le rindió tributo escribiendo: "George murió anoche. George, eras un verdadero acto de clase y muy amado. Serás extrañado. Por otro lado, el escritor Daniel Farrands publicó: "Muy triste escuchar la partida de George. Era un alma buena y un amado miembro de la familia de Halloween".

Fuente: Tribuna