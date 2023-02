Televisa, de luto: Famosa actriz se desangra tras dar a luz y la dan por muerta; filtran testamento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien triunfó en melodramas tanto de Televisa como de Telemundo, reaparece tras estar a punto de morir en 2021 luego de dar a luz a su primogénito. Se trata de la actriz Fernanda Castillo, quien luego de dar a luz a su hijo Liam en enero de 2021, sufrió duras complicaciones postparto y hasta la dieron por muerta. Tras recuperarse y volver al trabajo, revelan que ya hizo su testamento.

Como se recordará, la actriz sonorense, quien triunfó en telenovelas de la televisora de San Ángel como Teresa y dando vida a 'Mónica Robles' en la serie de Telemundo El señor de los cielos, estuvo al borde de la muerte mientras era intervenida quirúrgicamente tras presentar una fuerte hemorragia obstétrica y ser ingresada de emergencia en el Hospital Español cuando dio a luz a su primer hijo con el actor Erik Hayser.

En ese entonces lo peor ocurrió cuando Fernanda se encontraba en el quirófano, pues tuvo dos infartos, los cuales fueron controlados por los médicos. Afortunadamente, sobrevivió a todas estas complicaciones de su salud, y fue trasladada al área de terapia intensiva para mantenerla en observación para finalmente horas después fue pasada a piso. Tras una semana hospitalizada, logró ser dada de alta y volvió a casa.

Instagram @fernandacga

Y tras vivir un momento muy difícil, la actriz optó por hacer su testamento, pese a que solamente tiene 40 años de edad. Castillo utilizó su cuenta oficial de Instagram para detallar que hace unos días dictó, junto a su pareja Erik Hayser, su última voluntad. "Hoy, último día de Enero, hice mi testamento", publicó, dejando impactados a todos. Para no alarmar, Fernanda explicó porqué tomó esta decisión a través de un breve video.

Instagram @fernandacga

"Oigan mucha gente me preguntó si lo del testamento era en serio... Sí, sí es en serio. Como que no hay una cultura o a mí no me enseñaron que había que hacer una cosa así, más que como sale en las películas, que uno lo hace en su último aliento", dijo. La actriz explicó que no solo sintió paz por si algo le llegara a pasar, sino que también sabe que dejará protegido a Liam. "Ayer que lo fuimos a hacer Erik y yo dijimos que es como para estar protegidos y no dejar ningún problema si algo nos pasara, que ojalá y no".

Y es que la famosa actriz de teatro reveló que tomó la decisión de hacer su testamento hace algún tiempo, ya que se dio cuenta que no estará en este mundo para siempre: "Hace un tiempo hicimos consciencia de que no estamos aquí para siempre y que está padre dejar las cosas claras y ayer que salimos de hacerlo como que nos quedamos muy tranquilos que estábamos dejando una solución para Liam y para todo", concluyó.

Fuente: Tribuna