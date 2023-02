Trágica muerte: Querido actor de 'Vecinos' fallece a los 22 años y Televisa da desgarrador adiós

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A más de un año del fallecimiento del joven actor de Vecinos Octavio Ocaña, el programa de Televisa le rindió conmovedor homenaje para despedirlo. Como se recordará, el histrión perdió la vida de un balazo en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, tras una persecución policíaca en la autopista Chamapa-Lechería. Aunque investigaciones de la Fiscalía del Estado de México indicaron que se habría sido disparado accidentalmente, su familia argumentó que esto no era verdad.

En la cuenta de Twitter oficial del canal de Las Estrellas, publicaron un video en el que presumieron cómo siguen recordando al actor en el foro del programa. Mediante varios clips, mostraron que los retratos de 'Benito Rivers', como se llamaba su personaje, aún están por todo el set de la producción junto a otros personajes de la famosa comedia, la cual lleva al aire desde el 2005, con 13 exitosas temporadas.

Octavio Ocaña (QEPD)

En el foro se pueden ver fotografías enmarcadas del actor cuando era pequeño, pues empezó a actuar en la popular serie desde que tenía 7 años de edad. Ocaña interpretó a su conocido personaje en la popular serie de Televisa lanzada en 2005 durante tres temporadas de 2005 a 2008 y de nuevo años más tarde, pues regresó a las pantallas en 2017, cuando 'Benito' ya no era un niño, sino un joven de 18 años.

Twitter @Canal_Estrellas

La trágica muerte de Ocaña, ocurrida el 29 de octubre de 2021 a sus 22 años, paralizó el espectáculo, llenando de luto a colegas y fanáticos de la serie. Un día después se realizó el funeral en Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México, para ser trasladado al día siguiente a su ciudad natal Villahermosa, Tabasco, y ser finalmente sepultado el 1 de noviembre de 2021 en el Recinto Memorial de Villahermosa.

Según informes de Bertha Ocaña, hermana del actor, se planea hacer una bioserie sobre el histrión, la cual buscan que produzca Eugenio Derbez. No obstante, afirman que no se hará hasta que se haga justicia. El padre de Octavio no paró hasta esclarecer qué pasó el día de su muerte, logrando la detención de un policía, quien señaló fue el que habría disparado contra su hijo y no se disparó él de forma accidental como se sostuvo inicialmente. Las investigaciones continúan.

Fuente: Tribuna