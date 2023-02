Tras ser acusado de violentar a sus exparejas, afamado actor hace brutal confesión

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- A casi 2 años de haber sido acusado de violentar a varias mujeres (algunas de ellas habrían sido sus propias exparejas) afamado actor decide romper el silencio y hace una brutal confesión, al mismo tiempo reveló que cuando el escándalo salió a la luz pensó en hacer lo inimaginable con tal de escapar del asedio del público, de la prensa en general y de las mujeres que lo señalaron.

Se trata de Armie Hammer, quien saltó a la fama tras aparecer en películas como Flicka, The Social Network, El llanero solitario, Animales nocturnos, Call me bye your name, On the Basis of Sex, entre otras producciones de Hollywood. También se le vio participar en shows de televisión como Gossip Girl, American Dad! y Esposas desesperadas; sin embargo, su vida dio un giro inesperado en enero del 2021 cuando una mujer identificada como Effie lo acusó de haber abusado de ella.

Armie Hammer confiesa que sufrió abuso a los 13 años

A partir de aquel momento, varias mujeres comenzaron a alzar la voz y a señalar a Hammer de conducta inapropiada, supuesto fetichismo caníbal y fantasías BDSM. Si bien, el actor negó cualquier acusación sí aclaró que pudo haber abusado de sus exparejas de manera emocional: "Yo era un actor exitoso en ese momento. Podrían haber estado felices de estar conmigo y habrían dicho que sí a cosas que tal vez no habrían dicho que sí por su cuenta. Eso es un desequilibrio de poder".

En aquel entonces, Hammer declaró para los medios que quería reconocer sus errores: "Quiero asumir mi responsabilidad por el hecho de que era un imbécil, que era egoísta, que usaba a las personas para hacerme sentir mejor y cuando terminé, seguí adelante". Pero la realidad es que no tenía las cosas bajo control y, recientemente, Armie confesó para el medio Air Mail que, cuando el escándalo salió a la luz pensó en quitarse la vida: "Simplemente salí al océano y nadé lo más lejos que pude con la esperanza de ahogarme, o de ser golpeado por un bote, o devorado por un tiburón".

Armie Hammer confiesa que intentó quitarse la vida

Sin embargo, al final decidió retroceder porque pensó en sus hijos: "Me di cuenta de que ellos estaban en tierra y que no podía hacerle eso a mis hijos". Durante la misma entrevista, Hammer reveló que, cuando tenía 13 años, un pastor abusó de él, lo que, probablemente, lo llevó a desear tener el control durante sus demás relaciones: "Lo que hizo por mí fue que me introdujo a la sexualidad en mi vida de una manera que estaba completamente fuera de mi control. Yo era impotente en la situación. No tenía agencia en la situación. La sexualidad fue presentada de manera aterradora donde no tenía el control. Entonces mis intereses fueron: 'Quiero tener el control de la situación'". Actualmente, la investigación contra Armie continúa en curso.

Fuentes: Tribuna