Afamada cantante y miembro de la comunidad LGBTQ+ conmueve con su discurso en los Grammy

Los Ángeles, Estados Unidos.- Cada vez que se celebra una fiesta en la farándula de la talla de Los Grammy y Los Oscar, los momentos conmovedores no dejan de faltar, en especial cuando algún ganador sube al escenario y da su discurso, en el cual menciona lo duro que fue para él o ella llegar hasta donde se encuentra. Recién este domingo, 5 de febrero, se vivió un momento así de especial.

Todo ocurrió durante la premiación de los Grammys, durante la categoría a 'Mejor Pop Dúo', el cual se llevó Sam Smith y la cantante transgénero, Kim Petras, con el tema Unholy, misma que dio de qué hablar por su picante letra, así como la forma en la que el cantante de Fire on Fire, I'm not the only one y Stay With Me aparece vestido en el clip, misma que se llevó varias criticas a través de las redes sociales.

Resulta ser que, justo al subir a recibir su premio, Kim Petras tomó el micrófono y se disculpó con Smith, puesto ella sería quien daría el discurso de agradecimiento, el cual estuvo completamente enfocado a las estrellas transgénero que le abrieron el camino para llegar hasta donde se encuentra hoy por hoy: "Quiero agradecer a todas las leyendas transgénero antes de mí. Ellas trabajaron para que yo estuviera aquí".

Una mención que provocó sorpresas fue cuando Kim Petras mencionó a Madonna, quien lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ; sin embargo, hay que recordar que hace algunos meses la denominada 'reina del pop' enloqueció a sus fans por insinuar que pertenecía a dicha comunidad, aunque jamás terminó por confirmar nada al respecto: "Gracias a Madonna por luchar por nuestros derechos. No creo que pudiera estar aquí sin Madonna".

Finalmente, Petras recordó una dolorosa anécdota en la que narró cómo una de sus amigas, quien habría fallecido tiempo atrás la reconoció como una gran cantante, quien estaría predestinada a ganar un Grammy, sueño que por fin cumplió. Tras esto, Kim abandonó el escenario junto a Smith, con quien coordinó su outfit, ya que, ambos lucían espectaculares atuendos color rojo, mismos que no dejaron de captar la atención de todos los presentes.

Fuentes: Tribuna