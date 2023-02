Álex Kaffie se lanza contra Maxine Woodside tras despido de Ana María Alvarado y revela que lo vetó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El controversial conductor Álex Kaffie de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de la prensa y de miles de televidentes debido a que hizo una fuerte acusación en contra de Maxine Woodside luego de que se desatara el escándalo entre ella y Ana María Alvarado por un presunto despido injustificado. Como se recordará, la 'Reina de la Radio' corrió a la colaborado del programa Todo para la mujer durante esta semana.

El llamado 'Villano de los espectáculos' actualmente trabaja al lado de Alvarado en el matutino Sale el Sol y por supuesto que le ofreció su apoyo en este momento tan complicado. En una reciente transmisión de la emisión, el periodista mexicano destapó que cuando dejó de trabajar para Woodside, esta se habría encargado de que le cerraran las puertas de la empresa: "Ella te veta. Tuve dos ofrecimientos para trabajar en Radio Fórmula y literalmente ella se encargó de que se vinieran abajo".

Asimismo, Kaffie comentó que la paga en Todo para la mujer era muy poca y remató diciendo que la carrera de Woodside iba en decadencia y casi estaba acabada: "Vete a trabajar con Martha Debayle, porque ahora ella es la reina de la radio...", le recomendó a Ana María. Pero por si fuera poco, en su reciente columna para El Heraldo de México el comunicador también se lanzó en contra de su exjefa e hizo una fuerte burla hacia ella.

En esta publicación el exconductor del programa Hoy recordó que Maxine sí lo despidió de la emisión radiofónica pero esta en su momento señaló que él había decidido no continuar porque le dieron trabajo en Televisa: "A mí me corrió, ¡y mintió!, al decir que fui yo quien no quiso quedarse en Todo para la mujer". Álex expresó su deseo de que el reciente despido de 'Anita la más bonita' no sea en vano y que la veterana conductora tenga un castigo.

Además el 'Villano' hizo referencia a las burlas que Woodside hizo en su contra al señalar que él era una persona de muy bajos recursos cuando la conoció y le dijo que ahora será ella quien padezca de situaciones similares: "Como su programa ya está en el ocaso, terminará corrida y 'chopeando' chilindrinas", dijo Kaffie. Hasta el momento la 'Reina de la Radio' no ha respondido a estas severas burlas en su contra pero se espera que lo haga pronto.

Fuente: Instagram @kaffievillano

Fuente: Tribuna