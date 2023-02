Horóscopos de Mhoni Vidente: Predicciones para tu signo en temas de salud, dinero y amor este domingo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una semana más llegó a su fin y, aunque muchos descansan el lunes 6 de febrero, la suerte y el destino siempre nos tienen sorpresas. Esto nos lo recuerda Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México quien este domingo 5 de febrero te dice qué le depara a su destino con base a tu horóscopo. Su más reciente lectura de cartas te revelará asuntos en temas relacionados con la salud, el dinero y el amor, así que ¡mucha suerte!

Aries

Suelta las preocupaciones, especialmente las que tiene que ver con el corazón. Tú sola eres quien se preocupa de más y con ello atraes cosas negativas a tu aura. Hay cosas que no puedes resolver pero de las que sí te debes ocupar, no preocupar. Ojo con lo que comes, tu salud no está en las mejores condiciones.

Tauro

Te llenaste de muchas emociones y asuntos relevantes estos días y hoy por fin debes darte el tiempo para reflexionar en cada una de tus desiciones. Si hay alguna pendientes, verás que la despejar tu mente te servirá para hallar las respuestas. No prestes dinero, aunque sea alguien de tu entera confianza, puede que ya no lo veas de vuelta. Piensa en que es un buen momento para ahorrar.

Géminis

Aunque se trata de días de descanso, para ti solo representa el momento adecuado para reunirte con los tuyos y con quienes hacía tiempo que no veías. Estas en un excelente momento de aumentar tu círculo social, verás que salen proyectos benéficos con personas que no creíste hacer algo relevante. Presta atención a tu aspecto personal, te has descuidado mucho.

Cáncer

No todo es trabajo, ya es momento en que pienses en ti y en tu bienestar. Sal a caminar y aprovecha el clima, te ayudará a mejorar tu salud. Solo tenducho cuidado con los resfriados, piensa que el invierno sigue aquí y podrías enfermar severamente. Cambia un poco tu look, es momento de darte un capricho, te lo mereces.

Leo

Te ha ido bien monetariamente hablando y te felicito; sin embargo debes tomar en cuenta que uno de tus puntos débiles es que no te sabes administra como es debido. Llegó la hora de hacer algo por tu economía o de lo contrario, te veras severamente afectado. No inviertas sin saber en qué te metes, mejor rodéate de quienes sí saben.

Virgo

La antiedad te tiene al filo de tus emociones, ya es momento de ponerle freno a todo y desconectarte, deja de pensar en tus obligaciones porque no estas llegando a nada productivo. Aprovecha para ir al cine o hacer una llamada a tus amigos, has descuidado las relaciones sociales.

Libra

Tu corazón está lleno de mucho amor y hay una persona que te hace soñar despierto. Usa estos días para consentir a tu pareja porque aunque a muchos nos gusta recibir, piensa que todo es recíproco y ahora es tu turno de dar. Comparte también con los que menos tienen, busca cómo ayudar a los miembros de tu comunidad, verás que pequeñas acciones te alimentan el alma y alimentan de buena vibra tu aura.

Escorpión

Llevas mucho tiempo complaciendo a los demás y hasta haciéndote cargo de las responsabilidades que te dejas al último. Hoy es cuando debes cambiar esto y enfocarte en hacer algo por tu bienestar. Consiéntete, sal a una cota contigo mismo, verás que no es tan malo que te ocupes de ti. No confíes mucho en los demás, puede que no tengan buenas intenciones.

Sagitario

Hay alguien que se interesa en ti en el ámbito profesional y ya era hora que te voltearan a ver de esas forma. Puede que estés a punto de iniciar un negocio, hacer un viaje o firmar un documento que te cambiará la vida. Por suerte, estás en el mejor momento para correr riesgos, todo se pondrá a tu favor.

Capricornio

¿Ves como toda mala racha pasa? Poco a poco estás saliendo de lo que tanto te agobiaba. S la que gris ya se fue, es hora de buscar la manera de cambiar tu panorama y hacerlo mucho más soleado. Acércate a los que te dieron su apoyo, están en la mejor disposición de seguirte dando ayuda. No comas de más, te puedes generar una fuerte infección en el estómago.

Acuario

Sé que piensas en que el puente es ideal para gozar de las vacaciones que tanto te hacían falta pero cuidado con las deudas y gastos sorpresa, esto pude llevarte a un bache económico del que puede que sea difícil salir. Administra bien tus gastos, verás que si piensas mejor lo que compras o a quién le prestas dinero, te ayudará a no tener preocupaciones en el futuro.

Piscis

Tu ambiente laboral no es el mejor que digamos en este momento y eso te tiene bajo un poco de tensión. Si en tus manos está poder ayudar, hazlo; si no es así, no te agobies de más que tu aura puede verse apagada y con ello, toda tu energía se irá por el suelo. Mejor piensa en proyectos que puedas lanzar a futuro.

Fuente: Tribuna