¿Se acabó el amor? Andrés Tovar llega a Televisa con fuerte confesión de Maite Perroni y deja en shock

Ciudad de México.- El famoso productor Andrés Tovar, quien actualmente produce un importante programa de TV Azteca, sorprendió a todos los televidentes debido a que hace algunas horas llegó hasta Televisa con una fuerte confesión sobre su esposa, Maite Perroni. ¿Se acabó el amor? Como se recordará, la pareja contrajo matrimonio apenas el pasado mes de octubre y actualmente están a la espera de su primer hijo.

Fue hace poco más de 1 año que la protagonista de telenovelas como Rebelde, Antes muerta que Lichita y La Gata y el exlíder del matutino Sale el Sol anunciaron que estaban iniciando una relación sentimental y en octubre de 2022 decidieron casarse. No obstante, su amorío comenzó con un escándalo pues se aseguró que ambos le habían sido infieles a sus exparejas, Koko Sambuk y Claudia Martín respectivamente.

Hace algunas horas en las redes sociales del Canal de Las Estrellas compartieron un nota para informar que recientemente Andrés hizo una impactante declaración acerca de su noviazgo con Perroni y el público de la televisora de San Ángel quedó en shock. ¿Se separan? No, resulta que el exproductor de Imagen TV anunció que aunque ya había estado casado, la también cantante era la mujer que él había soñado toda su vida.

Sí, Andrés confesó en sus redes sociales que Maite ha sido la persona más importante en su vida, dando un duro golpe a su exesposa. El exitoso productor de televisión y la madre de su primer bebé acudieron a la región de Saint Lucia en el Mar Caribe para celebrar su reciente cumpleaños y desde allá hizo esta fuerte confesión: "Hoy estoy con la mujer que había soñado toda mi vida, formando nuestra propia familia, que son mi mayor alegría", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, Tovar agradeció a Dios por haberlo guiado hasta la vida que lleva actualmente, la cual asegura es la que siempre había querido tener: "Gracias Dios por la fuerza, amor, coraje, certeza, fé, sabiduría y guía con la que siempre me has tomado de la mano y me ayudaste a llegar aquí", añadió. La amorosa publicación del productor provocó las reacciones de famosos como Eugenia Cauduro y Bárbara Torres, pero sin duda el mensaje más importante que recibió fue el de su esposa:

Te amo", escribió la protagonista de Oscuro Deseo.

