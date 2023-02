¡Se casan! Andrea Escalona confirma boda con Marco Estrada, papá de su hijo, e impacta a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La controversial presentadora Andrea Escalona, quien ha hecho proyectos tanto en Televisa como TV Azteca, de nueva cuenta desató polémica con las fuertes confesiones que hizo sobre su vida privada y es que por fin habló sobre la posibilidad de casarse con Marco Estrada, papá de su hijo Emilio. Como se sabe, la pareja apenas tenía unos meses de relación cuando resultaron 'embarazados'.

En una entrevista con TVNotas, la actual conductora del programa Hoy confesó que conoció a su pareja durante su cumpleaños del 2021 cuando acudió a Acapulco, Guerrero, pues ese mismo día Galilea Montijo celebró una década de casada con Fernando Reina Iglesias. Desde entonces ella y 'Marquiño' se volvieron inseparables y es por ello que luego de tener un hijo juntos, ahora ya hasta piensan en realizar una boda.

Hace un par de días el reportero y youtuber Edén Dorantes captó a 'La Escalona' abandonando las instalaciones de la empresa de San Ángel y aquí la interceptó para preguntarle acerca de cómo va su etapa de mamá primeriza y también si piensa formalizar con el papá de su primogénito: "A mí me gusta la boda. También vino como todo junto, empezamos la relación, vino la cigüeña, nos contestó luego, luego, y la verdad es que sí soy muy tradicional", expresó.

La actriz de telenovelas del Ajusco como Eternamente tuya, Quiéreme tonto, Cielo Rojo y Súbete a mi moto comentó que aunque los tiempos ya cambiaron, sí cree que el matrimonio dará un buen ejemplo a su hijo: "A mí sí me gustaría. Tampoco creo que estemos en 1980, no. De quedaste embarazada, te tienes que casar, no porque te tengas, porque aquí nadie se tiene que casar", relató Andreita.

Y luego reforzó la idea de que casarse con Marco sí es por amor y no por obligación como muchos creerían: "O sea, sí viene de un gusto, sí viene de crear una familia, sí viene de dar valores, de darle un ejemplo a mi hijo y que nos queremos y tenemos una bonita relación". Aunque aún no tiene fecha para la boda, 'La Escalona' adelantó que el gran día de su enlace podría ser el mismo del bautizo del pequeño Emilio: "Claro que es un paso que en la relación nos gustaría dar, pero también podremos tener boda y bautizo juntos". Y esto dijo sobre la falta que le hace su mamá Magda Rodríguez ahora que ella ya es madre.

A Magda su nieto la tendría más que contenta y le haría ahorita más ilusión que cualquier otra cosa. Ya la tendría viviendo de vecina y sí me hace falta mucho mi mamá".

