Tras escándalo con una 'mujer casada', afamado cantante se lleva el primer Grammy de la noche

Los Ángeles, Estados Unidos.- El año pasado, el nombre de Harry Styles estuvo frecuentemente en los medios de comunicación especializados en el espectáculo, ya fuera por lo viral que se volvió su nueva canción, As It Was, la cual está a nominada a la 'canción más corta del año' en los Grammy, o por su mediática relación con la actriz y directora de cine, Olivia Wilde, así como su rompimiento con ésta.

Si bien, el escándalo que se armó, luego de que surgieran rumores de que comenzó a salir con la actriz de Dr. House, mientras ésta continuaba casada y los pleitos tras bastidores de Wilde con la actriz Florence Pugh, la realidad es que todo esto quedó atrás, ya que, la noche de este domingo, 5 de febrero, Harry Styles abrió los Grammy como el primer ganador de la noche con la categoría a 'Mejor Álbum Pop del Año'.

Como es tradición en este tipo de eventos, el exmiembro de One Direction se levantó a recibir su premio y dio un breve discurso en donde habló de lo feliz que se encontraba de haber realizado Harry's House, producción que, prácticamente es una introspección a la vida del famoso: "Muchas gracias, este álbum de principio a fin ha sido de la mejor experiencia de mi vida. Hacerlo con mis amigos ha sido algo increíble.

Cabe señalar que Harry no tuvo una competencia fácil, ya que, su álbum se enfrentó a estrellas de la talla de Adele, Coldplay y Lizzo; sin embargo, quien al final se levantó como el indiscutible ganador de ello fue el cantante británico, hecho que fue celebrado por sus miles de fans a través de redes sociales, quienes no dejaron de felicitarlo con mensajes como: "A Harry Styles debe dolerle la esplada por ser la persona más exitosa".

Otros mensajes para el famoso en Twitter fueron: "Harry Styles ganó, ¡así se hace! ¡Felicidades!", "Se dice éxito y se pronuncia como Harry Styles". Mientras que algunos fans con ojo de halcón lograron captar el momento exacto en el que el cantautor escuchó su nombre y, según las fotografías, el británico no habría podido contener su emoción, al grado en el que se llevó las manos al rostro en señal de sorpresa.

Fuentes: Tribuna