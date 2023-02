Adiós Televisa: Tras dos divorcios y 6 años en TV Azteca, protagonista deja 'Hoy' y debuta en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico protagonista de telenovelas, quien ha atravesado al menos dos divorcios y quien trabajó para TV Azteca por alrededor de 5 años, dio un duro golpe al programa Hoy pues luego de haberlos visitado en el foro, el día de ayer domingo 5 de febrero hizo su debut en Venga la Alegría: Fin de Semana. Se trata de Mauricio Ochmann, quien llegó al matutino para responder a las críticas por volverse cantante.

El intérprete nacido en Estados Unidos comenzó su carrera con la televisora del Ajusco apareciendo en el programa La otra cosa de Héctor Suárez pero fue hasta 1998 que obtuvo su primer protagónico con el melodrama Azul Tequila, donde compartió créditos con los actores Bárbara Mori y Víctor González. Luego estuvo en novelas como Como en el cine, Mirada de mujer: El regreso, entre otros, hasta que en 2005 decidió cambiarse de empresa.

El exesposo de Aislinn Derbez, de quien se divorció en 2020 luego de 4 años juntos, emigró a la cadena Telemundo donde ha realizado series como Marina, R, El Chema, El señor de los cielos, entre otras. Y aunque hasta esta fecha Mauricio no ha hecho ningún proyecto directo con Televisa, en varias ocasiones sí ha estado en sus instalaciones como invitado especial del programa del Canal de Las Estrellas Hoy.

Mauricio Ochmann en 'Hoy'

Sin embargo, ayer domingo el galán estadounidense-mexicano dio un duro golpe al rating de San Ángel debido a que dio una entrevista exclusiva al programa VLA: Fin de Semana por primera vez. En primer lugar, Ochmann respondió a todos aquellos que han criticado su incursión a la músico y dijo que no le interesan las críticas: "Yo aprendí y entendí que siempre va haber opiniones, siempre va haber críticas y juicios y está bien".

El actor de 45 años, quien atravesó su primer divorcio en 2008 con María José del Valle Prieto, madre de su hija mayor, comentó que no le interesa el qué dirán y dijo que seguirá creando más música: "En lo personal hay gente que me quiere, que no me quiere, entonces yo me quedo con esta parte que es expresarte", confesó e incluso adelantó que podría hacer un dueto con su amigo Omar Chaparro: "A ver qué hacemos, nos queremos mucho".

Hablando ya de temas personales, Mau descartó tajantemente tener una crisis de pareja con su actual novia, la actriz sonorense Paulina Burrola, luego de que él y su exesposa Aislinn se reunieran en un parque de diversiones para festejar a su hija Kailani: "Nos reunimos y la pasamos padrísimo, pero Pau y yo tenemos una relación bien bonita y ella entiende desde el día 1 cómo es la relación con las mamás de mis hijas", platicó.

