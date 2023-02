De Televisa a prisión: Diana Golden hunde a Alfredo Adame por "ridículo" y revela que será detenido

Ciudad de México.- La reconocida actriz Diana Golden de nueva cuenta se logró apoderar de la atención de los medios de comunicación debido a que hizo fuertes declaraciones en contra de Alfredo Adame y hasta confesó que el exgalán de Televisa podría ser detenido muy pronto. Como se recordará, ella inició una demanda en contra de su exmarido desde hace 5 años por difamación y logró salir victoriosa del proceso.

El histrión de melodramas como La fuerza del amor, Yo no creo en los hombres, De frente al sol, Cuando me enamoro y Retrato de familia dijo que la famosa nacida en Colombia era una delincuente que lo había usado para salir de "malos pasos", que era drogadicta y mitómana. Por su parte, Golden señaló que vivió violencia con el actor y que incluso alguna vez le puso una pistola en la boca cuando apenas tenía 20 años.

Tras comenzar un proceso legal en contra de Adame desde 2018, ahora la actriz confirmó que él no ha acatado una de las medidas que impuso el juez y por ende, podría ser arrestado. En primer lugar el exesposo de Mary Paz Banquells tenía que pagar una compensación económica de 30 mil pesos, la cual ya saldó, pero luego tenía que usar los mismos medios donde la difamó, para mostrar que ella había ganado pero sigue sin cumplir esta última condición.

Me da igual que pague, que cumpla su sentencia que enseñe que no es verdad todo lo que hizo y me difamó porque me está afectando ahora sí, ya me está afectando", declaró.