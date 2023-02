Shock en el cine: Exactor juvenil rompe el silencio y hace angustiante confesión: "Tenía miedo"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Si bien, ser una estrella de cine suele ser una idea bastante atractiva para la mayoría de la gente, por la gran fortuna y el renombre que esto significa, la realidad es que existe un lado oscuro del que, poco a poco, los actores han comenzado a hablar en redes sociales o en entrevistas; ya que, la mayor parte del tiempo deben manejar grandes dosis de presión, así como también deben cuidar su imagen en caso de estar en grandes proyectos.

Este grado de dificultad se incrementa según la edad del actor en cuestión, cosa que se vuelve casi insostenible conforme más joven sea el famoso, tal y como le ocurrió a Taylor Lautner, quien saltó a la fama en el año 2008, cuando tenía apenas 16 años, cuando interpretó al apasionado 'Jacob Balck' en franquicia de Crepúsculo, durante casi cinco años. Si bien, el actor hizo suspirar a más de una adolescente, la realidad para el histrión fue una mucho menos glamurosa.

Como algunos recordarán, en la historia, 'Jacob' tenía una especie de competencia con el vampiro, 'Edward Cullen' por el amor de la protagonista 'Bella Swan'. Si bien, este triángulo amoroso provocó disputas entre miles de adolescentes a nivel mundial, la realidad es que, ambos actores mantenían una excelente relación, lo que llegó a conflictuar a 'Taylor' en más de una ocasión, tal y como el propio famoso reveló durante el pasado jueves para el podcast The Toast.

Taylor declaró: "Era tan joven, como si tuviera 16 años cuando salió Crepúsculo, 17 para Luna Nueva y Eclipse. Terminé la franquicia cuando tenía 19 años. Era muy joven y sí, siento que fue muy extraño ya sabes, viajar por el mundo y estar en diferentes ciudades y tener miles de fanáticos gritando que se pusieran a tu lado o del lado del otro. (Robert y yo) somos un equipo. Como ambos estuviéramos tratando de hacer las mejores películas. Pero sí fue un poco extraño, como la competitividad. Y no había competencia entre los dos, pero ese recordatorio constante, definitivamente tuvo un impacto".

Además de la competencia a la que los fans sometían a ambos actores, Lautner reveló que llegó a sufrir ataques de pánico por salir de su hogar, esto debido al frecuente asedio de los fans: "Se acumuló algo dentro de mí que no sabía, pero tenía miedo de salir. Me ponía súper ansioso por salir. Así que simplemente no lo hice", declaró el famoso, quien el pasado mes de noviembre contrajo nupcias con Taylor Dome.

Fuentes: Tribuna