Shock en la música: Tommy Mottola le habría sido infiel a Thalía con esta cantante; ella responde

Comparta este artículo

Connecticut, Estados Unidos.- ¡Háganse a un lado Shakira y Piqué! Parece ser que una nueva pareja de famosos estaría a punto de terminar por una presunta infidelidad. Se trata de Thalía y Tommy Mottola, ambos lograron conmover a México en el año 2002, cuando celebraron su boda de cuento de hadas en la catedral de San Patricio de Nueva York. Si bien, ambos han sido considerados como un matrimonio solido, recientemente esto fue puesto en tela de juicio.

De acuerdo con algunos informes, todo comenzó desde el pasado viernes, cuando un periodista de televisión habló sobre los rumores de que Tommy Mottola le habría sido infiel a la cantante de Amor a la mexicana con otra famosa cantante, quien para colmo de males era gran amiga de la protagonista de Rosalinda. Según algunos rumores se trataría de Leslie Shaw, misma con la que Thalía habría tenido una colaboración en el año 2020 con el tema Estoy soltera.

Como era de esperarse, algunos medios de comunicación decidieron profundizar en este escándalo, por lo que el programa Amor y Fuego acudió hasta el hogar de Leslie Shaw para consultar la polémica con ella; sin embargo, la también influencer no se mostró colaborativa e incluso se le veía molesta. En el clip se podía apreciar a la reportera cuestionando a la cantante: "Leslie, ¿es cierto que tú eres la manzana del a discordia?, ¿Conoces o no a Tommy Mottola?".

Como se mencionó anteriormente, Leslie se negó a contestar, lo que llevó a la reportera a cuestionarla si estaría dispuesta a que las especulaciones del amorío entre ella y Tommy Mottola continúen a lo que ella respondió: "Ay, no me interesa, que hablen lo que quieran", acto seguido, Shaw cerró la puerta de su domicilio y no se le volvió a ver. Por otro lado, la rubia publicó un video en redes sociales en donde se aprecia a Thalía halagándola: "Leslie ha sido un encanto, un amor".

La bomba de la infidelidad del magnate de la música hacía la actriz de María Mercedes comenzó desde el pasado 3 de febrero, cuando el periodista de Televisa, Ernesto Buitrón, tocó el tema: "(Tommy) es conocido como un hombre conquistador. El rumor de Leslie ha llamado la atención porque no es el perfil de mujer que ha buscado durante años. Leslie y Thalía tenían una relación muy cercana".

Fuentes: Tribuna