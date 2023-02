Tras 14 años juntos, Mayrín Villanueva confiesa en 'Hoy' crisis con Eduardo Santamarina ¿por infiel?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna una de las parejas más estables del medio del espectáculo es la que conforman Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina pues aunque su relación comenzó en medio del escándalo, ahora han logrado formar una familia ejemplar. Sin embargo, hace algunas horas la propia actriz de Televisa reconoció ante las cámaras del programa Hoy su crisis matrimonial con el galán de telenovelas.

Como se recordará, la intérprete de novelas como Niña amada mía, Mi corazón es tuyo y Si nos dejan primero estuvo casada con el actor Jorge Poza, con quien procreó a sus hijos mayores Sebastián y Romina, y se dice que su separación se dio por asuntos de infidelidad. Por su parte el exconductor del programa Miembros al Aire le hizo la vida de cuadritos a su primera esposa Itatí Cantoral pintándole los cuernos una y otra vez.

Este lunes 6 de febrero Villanueva dio una entrevista exclusiva al programa Hoy en la que habló acerca de todos los grandes momentos que ha vivido con Lalo y también esos baches que los han hecho reflexionar. En primer lugar, la actriz de 51 años descartó de forma tajante que ella y su marido vayan a hacer una renovación de votos en su próximo aniversario, porque considera que estos rituales son de mala suerte.

Luego se sala uno, haces la renovaciones y vales gorro, mejor ni le movemos, así estamos bien", dijo entre risas.

No obstante, la reconocida artista no descartó que ella y Santamarina sí se organicen una "fiestecita" para celebrar. Asimismo la actriz que tiene 25 años en la empresa de San Ángel dijo que no todo ha sido miel sobre hojuelas en su matrimonio con el villano de novelas como La Desalmada: "Hay veces que te sientes así súper atorado pero el chiste es que si tienes ganas, sí se puede, hay días en los que te cae mal y él me debe de odiar, pero es parte de los matrimonios".

Ya para finalizar la entrevista, la protagonista de la serie de comedia Vecinos compartió con los televidentes del Canal de Las Estrellas algunos consejos para lograr un matrimonio feliz y estable: "La comunicación para todos es importantísima, es algo que todas las parejas la necesitan, y aparte es querer estar, ganas de, y a veces doblar las manos de no ser tan (tercos)", expresó Villanueva.

