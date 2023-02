Tras 24 años en TV Azteca y fracaso en novela, actriz llega a 'Hoy' y confirma su regreso a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien durante 24 años formó parte de las filas de TV Azteca y que en 2021 renunció a su contrato de exclusividad, dejó en shock a los televidentes de Televisa debido a que este lunes 6 de febrero reapareció en el programa Hoy y confirmó su regreso a la televisora. Se trata de Anette Michel, quien anunció por todo lo alto que tiene varios ofrecimientos para hacer melodramas.

La también conductora decidió culminar su relación laboral en la empresa del Ajusco luego de más de dos décadas y renunció a su exclusividad pues se sentía 'estancada' y quería volver a actuar. Ella se dio a conocer por su participación en novelas como Al norte del corazón, Cuando seas mía, Pasión Morena, Se busca un hombre y Marea brava. Además de que estuvo a cargo de la conducción de programas como Tempranito, Venga la Alegría y más recientemente MasterChef.

Su primer proyecto en la televisora de San Ángel fue dando vida a la villana 'Mirta' en la telenovela Contigo Sí producida por Ignacio Sada, la cual presuntamente fue un fracaso y dejó un muy mal sabor de boca a los ejecutivos. Además otros reportaron que Televisa estancó la carrera de Anette pues presuntamente "desperdiciaron su talento" con el papel que le dieron y luego se dijo que le habían quitado dos protagónico en La Madrastra y El Amor Invencible.

Durante la mañana de este lunes 6 de febrero la guapísima mujer originaria de Guadalajara, Jalisco, reapareció en el programa Hoy debido a que las cámaras la captaron grabando un episodio de Me Caigo de Risa, donde estará como invitada. Aprovechando los reflectores, Michel confirmó que está por regresar al cine y adelantó que en los próximos días también podría firmar un nuevo contrato con la televisora de San Ángel.

Viene por ahí mi cuarta película que la vamos a hacer a final de mes, por ahí hay un par de propuestas que estamos viendo, ya son propuestas directas, pero vamos a ver", dijo.

También habló de su sentir por ser invitada de MCDR: "Los que me conocen saben que soy muy relajada, me encanta divertirme, yo encantada". Anette además relató que su mayor sueño profesional es realizar una telenovela de época o una serie de gran formato: "Tengo muchas ganas de hacer algo de época, todo era diferente, se movían diferente, el arreglo, el vestuario, me encantaría hacer un personaje así", contó.

