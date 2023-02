Tras destruir a Legarreta y veto en 'Hoy', exgalán de Televisa regresa a 'VLA' con dura confesión

Ciudad de México.- Un polémico protagonista de telenovelas, quien presuntamente acabó vetado de Televisa debido a sus fuertes insultos en contra de Andrea Legarreta, dio un duro golpe al programa Hoy debido a que este lunes 6 de febrero reapareció en el matutino de la competencia, Venga la Alegría. Se trata de Alfredo Adame, quien habló por fin de su reciente pelea callejera y además respondió a las declaraciones de su exesposa Diana Golden.

Aunque el actor llegó a ser galán de entrañables melodramas como La fuerza del amor, Yo no creo en los hombres, De frente al sol, Cuando me enamoro y Retrato de familia, actualmente los televidentes lo reconocen solo por sus escándalos y pleitos. Como se recordará, Adame estaría vetado de la televisora de San Ángel por haber hablado pestes de Legarreta, quien fue su compañera en los inicios del programa Hoy.

Años atrás el originario de la CDMX llamó "unicornio" al cantante Erik Rubín asegurando que era un 'cuernudo' pues presuntamente su esposa estaba teniendo un amorío con un alto mando de la empresa y a ella la catalogó como la "Primera dama de Televisa". Desde 2018 el también conductor no ha vuelto a realizar algún proyecto en el Canal de Las Estrellas tras aparecer en la novela Por amar sin ley.

La semana pasada el nombre de Alfredo estuvo por todos lados debido a que protagonizó una nueva pelea en la calle con desconocidos, luego de que anteriormente casi quedara ciego por tener un pleito a las afueras de su domicilio. En una entrevista ante las cámaras de VLA, el histrión de 64 años respondió a Maribel Guardia y a todos sus colegas que le recomendaron tomar terapia para evitar nuevos escándalos.

No voy a ir a ninguna terapia. ¿Por qué voy a controlar una terapia de ira? si yo no no hice nada. Están locos ¿cómo me tachan de violento? me estaban agrediendo ¿qué quieren que haga?".