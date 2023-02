Tras salir del clóset y debut en Televisa, actor confirma despido de TV Azteca: "Me dieron una patada"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de las telenovelas, quien en 2018 hizo su debut en Televisa y que hasta formó parte del programa Hoy, dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans pues recientemente confirmó que fue despedido de TV Azteca de un día para otro y sin liquidación. Se trata del querido Lambda García, quien comenzó su carrera en esa televisora formando parte del elenco de Se busca un hombre.

El también conductor, quien es abiertamente gay y que ha tenido relaciones amorosas con otros actores, trabajó durante 8 años en la televisora del Ajusco y actuó en melodramas como Cachito de mi corazón, Pasión Morena, Cielo Rojo, La otra cara del alma y Las Bravo. Aunque se creía que Lambda había dejado la empresa para probar suerte en Telemundo y luego San Ángel, ahora se sabe que en realidad lo corrieron.

En una reciente entrevista que García dio a Matilde Obregón para su canal de YouTube confesó que los ejecutivos de Televisión Azteca lo dejaron fuera de sus filas cuando aún tenía un contrato de 3 años porque estaban en crisis económica por lo que ni siquiera le dieron un pago de liquidación: "Azteca me corrió cuando tenía 3 años de contrato y me fueron con mi quincena, ni siquiera me dio una compensación, no nada", relató.

Me dieron una patada", confesó tajante.

Y García dijo no sentirse avergonzado de reconocer que sus anteriores jefes lo despidieron: "Cuando uno dice, me corrieron de Azteca, pues sí me corrieron, no voy a decir, los mandé al chorizo porque yo valgo, pues si valgo mucho, pero me corrieron". Además relató que incluso no trató de demandar a la empresa por esta mala jugada y dijo que salió con la frente en alto listo para salir adelante.

Tras abandonar TV Azteca, el actor de 36 años firmó con Telemundo, realizando las series El Chema y El Señor de los Cielos y en 2019 que finalmente se integró a las filas de San Ángel actuando en la novela La Reina Soy Yo. Luego recibió la oportunidad de unirse al elenco del programa Hoy por invitación de la productora Magda Rodríguez (qepd) y se mantuvo al aire hasta el verano del 2021 cuando decidió renunciar para regresar a la actuación.

Lo primero que hizo fue el melodrama Amor Dividido protagonizado por Gabriel Soto y Eva Cedeño dando vida a un joven gay. Luego el actor mexicano retornó a Telemundo para ser parte del reality Top Chef VIP resultando ganador del primer lugar y recientemente fue conductor invitado del matutino Hoy Día al lado de Adamari López, Penélope Menchaca, entre otras conductoras.

