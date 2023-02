VIDEO: Clara Chía sufre tremendo accidente por huir de la prensa; tunden a Piqué por no ayudarla

Comparta este artículo

Barcelona, España.- No cabe duda de que la relación entre Clara Chía y Gerard Piqué ha dado mucho de qué hablar, sobre todo porque ambos comenzaron a salir cuando el futbolista aún mantenía su amorío con la afamada cantante Shakira. Si bien, prácticamente es del conocimiento público cómo se dio el rompimiento entre la colombiana y el exjugador del Barcelona, casi no se han obtenido declaraciones de la modelo de Kosmos y el atleta.

Recientemente, un periodista de Europa Press habría intentado abordar a la joven, de 23 años y a Piqué en plena vía pública, donde la pareja se aprecia pasando un buen momento e incluso se les ve tomados de la mano; sin embargo, el ambiente feliz cambia cuando el reportero se aproxima hacia ellos para cuestionarlos sobre el presunto ataque de ansiedad que Chía habría experimentado en días anteriores.

Es en este momento cuando Piqué coloca a Clara detrás de él, aunque no la suelta de la mano. Gerard procura manejar la situación con humor, al burlarse del periodista por pronunciar mal su pregunta, esto provocó que descuidara a Chía, quien lo seguía a pasos agitados con tacones, lo que provocó que la también modelo se estampara con un anuncio que estaba por su camino. Lo que llamó la atención de la audiencia es que el exjugador no se detuvo a auxiliarla, simplemente volteó a ver si se encontraba bien y continuó con su camino.

Sin embargo, esta no sería la única vez que Gerard estamparía a Clara contra algún obstáculo que se encontraba en el camino, ya que, el insistente periodista continuó con la entrevista, preguntándole al famoso atleta si celebraría el cumpleaños de Chía, el cual presuntamente se festejaría el día de mañana, 7 de febrero, a lo que el famoso volvió a burlarse cuestionándolo: ¿Qué te has tomado, tío? Mañana no es su cumpleaños".

De nueva cuenta, esta distracción provocó que Piqué se distrajera y Clara, quien trabajosamente le seguía el paso a Gerard volvió a chocar, esta vez fue con una mujer que se encontraba en medio del camino hablando por teléfono. Como se mencionó anteriormente, este actuar del exfutbolista fue tomado a mal por los internautas, quienes lo acusaron de ser poco caballeroso con su nueva novia.

Fuentes: Tribuna